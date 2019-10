Deux sans-abris décèdent à Tahiti

Papeete, le 21 octobre 2019 – Triste double fait divers ce week-end, après le décès de deux sans-abris à Papeete et Papara, dans un contexte toujours très crispé entre le gouvernement et le Père Christophe et son centre d’accueil Te Vai-ete.



L’information n’a pas manqué de remonter dimanche sur le fil d’actualité de la page Facebook du centre d’accueil Te Vai-ete. Une sans-domicile de 60 ans prénommée Yvonne est décédée dans la nuit de vendredi à samedi après une semaine d’hospitalisation. « Yvonne, c'était cette dame qui circulait la plus part du temps autour du marché avec des sacs "recyclables" contenant ses affaires… Elle parlait souvent toute seule, parfois haranguait les passants, quelque fois répondait aimablement à nos salutations… », rappelle la page du centre d’accueil, regrettant l’absence de réponse « concrète » des autorités face à cette huitième disparition de SDF depuis le début de l’année.



Lundi matin, Polynésie la 1ère a également rapporté le décès d’un autre sans-abri, cette fois-ci à Papara. Le corps de la victime a été retrouvé à l’arrière des bâtiments de la mairie par un employé communal. Deux décès qui interviennent dans un contexte tendu entre le gouvernement et le Père Christophe, sur fond de désaccord sur l’installation à compter de 2020 des foyers de sans-abris des associations Te Vai-ete et Te Torea.