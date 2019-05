Deux nouveaux cancers inscrits sur la liste des maladies radio-induites

Le Premier ministre a pris un décret ce lundi qui modifie le décret d’application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite loi Morin. Ce décret étend la liste des maladies radio-induites ouvrant droit à formuler une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen).Les cancers de la vésicule biliaire et des voies biliaires sont ajoutés à cette liste. Celle-ci compte désormais 23 cancers présumés imputables à une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français réalisés en Polynésie française et dans le Sahara.