

Deux morts et quatre blessés dans une fusillade en Martinique

Fort-de-France, France | AFP | mardi 09/09/2025 - Deux hommes sont morts au cours d'une fusillade dans la nuit de lundi à mardi dans une maison de vacances au Vauclin, commune du sud-est de la Martinique, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.



Quatre autres personnes, trois hommes et une femme, ont par ailleurs été légèrement blessées, selon les pompiers.



Plusieurs dizaines de gendarmes étaient mobilisés tôt mardi matin dans et autour de la maison où les coups de feu ont été tirés, selon des sources concordantes.



"C'est une maison où (des) jeunes étaient en location saisonnière", a précisé Jimmy Farreaux, le maire du Vauclin, au micro de la radio locale RCI. "C'est un quartier plutôt calme et dans lequel on n'a pas de souci particulier" habituellement, a-t-il ajouté.



La section de recherche de Fort-de-France et la brigade de recherche du Marin ont été chargées de l'enquête.



Ce double homicide porte à 25 le nombre d'homicides commis depuis le début de l'année sur le territoire martiniquais, dont 21 commis par armes à feu.



En visite sur l'île fin août, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait annoncé plusieurs mesures pour améliorer la sécurité de l'île, devenue une plaque tournante du narcotrafic entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Les autorités s'alarment notamment d'une circulation massive des armes.



Outre la pérennisation d'un second escadron de gendarmerie, deux groupes d'investigation spécialisés dans la lutte contre le trafic d'armes doivent notamment être déployés sur le territoire.

le Mardi 9 Septembre 2025 à 05:58 | Lu 118 fois





