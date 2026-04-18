

Deux morts dans une frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés

Tahiti le 5 mai 2026. Deux hommes à bord d'un navire qui "se livrait à des opérations de trafic de drogue" ont été tués par une frappe américaine dans l'est du Pacifique, a annoncé lundi soir l'armée, portant à 187 morts le bilan de cette campagne antidrogue contestée.



"Le navire empruntait des routes connues du trafic de drogue dans les Caraïbes et se livrait à des opérations de trafic de stupéfiants" lorsque la frappe a eu lieu lundi, a déclaré sur X le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom).



Les responsables militaires américains ont revendiqué au moins huit frappes de ce type en avril, portant le nombre total de personnes tuées lors de ces opérations à au moins 187, selon un décompte de l'AFP.



L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans le "narco-terrorisme".



Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires.

Rédigé par AFP le Mardi 5 Mai 2026 à 10:56 | Lu 534 fois



