Deux hauts responsables du CHU de Guadeloupe infectés par le Covid-19

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 23/03/2020 - Le directeur général du CHU de Guadeloupe, Gérard Cotellon, le chef du service de la réanimation et la présidente de la Commission mixte d'établissement ont été testés positif au coronavirus, a indiqué un communiqué du CHU de Guadeloupe lundi.



"Leur état de santé ne suscite pour l'heure pas d'inquiétude", souligne le communiqué qui rajoute que "cette situation n'obère en rien le fonctionnement normal de la gouvernance du CHU".



Le communiqué rappelle également les consignes sanitaires et les gestes barrière précisant que dans "cette guerre contre le coronavirus, tout le monde est logé à la même enseigne".



La Guadeloupe comptait lundi 62 cas avérés de coronavirus, dont 18 hospitalisés au CHU: 6 en réanimation et 12 au service des maladies infectieuses et tropicales. Une personne est décédée du virus en Guadeloupe.