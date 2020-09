Deux enquêteurs formés par l'ISPF à Hao

Hao, le 8 septembre 2020 - La semaine dernière, l’Institut de la Statistique de Polynésie française a dépêché un de ses agents afin de dispenser une formation de cinq jours à deux enquêteurs sélectionnés sur l’atoll.





Julie Pasquier, agent de l'Institut de la Statistique de Polynésie française (ISPF) a formé Matareva Tetauru et Abel Tefanau pour mener une enquête sur l'emploi. Elle en précise les contours : "L’enquête emploi est une collecte d’informations faites dans plusieurs foyers tirés au sort sur les différents emplois de chacun, comme le coprah, la pêche, l’artisanat, le travail à son compte, le salarié ou autre…"

Les enquêteurs formés ont commencé leur travail lundi 7 septembre. Il s'achèvera fin novembre. Les éléments récoltés "permettront de mesurer l’évolution du chômage et de l’emploi en Polynésie française explique Julie Pasquier. Cette enquête est menée tous les ans pour les îles de la Société et tous les trois ans pour les Tuamotu en roulement avec les Marquises et les Australes." Cette année, trois îles ont été retenues : Hao, Rangiroa et les Gambier.