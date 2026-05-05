

Deux conférences pour mieux comprendre les cellules souches mercredi et jeudi

Tahiti, le 19 mai 2026 - L’association Proscience organise deux conférences sur les cellules souches, les mercredi 20 et jeudi 21 mai, à destination des professionnels de santé et du grand public.



Le mercredi 20 mai, une conférence réservée aux personnels de santé se tiendra à 17 heures à l’amphithéâtre du CHPF. Elle aura pour thème : “Cellules souches et édition du génome : état de la recherche et perspectives médicales”. Les avancées récentes dans le domaine des cellules souches et de l’édition du génome ont transformé la recherche en biologie. “Les technologies comme les cellules souches pluripotentes induites (iPSC) et les ciseaux moléculaires CRISPR/Cas9 ouvrent désormais la voie à des applications thérapeutiques innovantes. Elles suscitent de grands espoirs, notamment pour le traitement de maladies génétiques rares et pour la médecine régénérative, en permettant de corriger des anomalies génétiques ou de remplacer des cellules endommagées”, explique l'association Proscience, organisatrice de l’événement.



Le jeudi 21 mai, à 18 heures, une conférence grand public, gratuite et en entrée libre, sera organisée à l’association philanthropique chinoise. Elle aura pour thème : “Les promesses des cellules souches en médecine régénérative”. Les cellules souches embryonnaires pluripotentes, présentes uniquement au tout début du développement, ont la capacité de donner naissance à l’ensemble des cellules de l’organisme avant de se différencier rapidement pour former les différents organes.



“L’étude de ces cellules a profondément enrichi la compréhension du développement embryonnaire et permis de nouvelles avancées dans la modélisation des maladies humaines. La médecine régénérative, qui vise à réparer ou remplacer des tissus défaillants, apparaît aujourd’hui comme une alternative prometteuse aux greffes d’organes, souvent limitées par le manque de donneurs”, expose l'association Proscience.



Grâce au potentiel des cellules souches, les chercheurs explorent de nouvelles pistes thérapeutiques pour traiter des maladies comme le diabète, la dégénérescence maculaire, l’épilepsie ou encore la maladie de Parkinson. Des applications concrètes pourraient voir le jour dans les cinq à dix prochaines années.

​Pratique : Conférence “Cellules souches et édition du génome : état de la recherche et perspectives médicales”

Mercredi 20 mai à 17 heures

Amphithéâtre du CHPF



Conférence “Les promesses des cellules souches en médecine régénérative”

Jeudi 21 mai à 18 heures

Association philanthropique chinoise

Rue Nansouty, 2e étage



Contact :

Proscience - Te turu ‘ihi

Association d’intérêt général

Tél. : (+689) 87 70 18 31

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 19 Mai 2026 à 16:17 | Lu 173 fois



