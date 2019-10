Deux chauffeurs de bus condamnés pour conduite alcoolisée

Papeete, le 4 octobre 2019 - Deux chauffeurs de bus scolaires de Bora Bora, un frère et une sœur, ont été condamnés ce jeudi en comparution immédiate pour avoir été contrôlés positifs à des tests d'alcoolémie au volant de leurs véhicules tôt mercredi matin.



Un frère et une sœur, tous les deux conducteurs de bus scolaires à Bora Bora, ont été condamnés ce jeudi en comparution immédiate pour avoir été contrôlés positifs à des tests d'alcoolémie, alors qu'ils conduisaient des enfants au lycée tôt mercredi matin, ont rapporté nos confrères de La Dépêche de Tahiti, dans leur édition de vendredi.

Alerté par les parents d'élèves devant le comportement suspect des deux chauffeurs, le proviseur du lycée de Bora Bora a prévenu les gendarmes de l'île. Arrivés sur le parking de l'établissement scolaire, les forces de l'ordre ont procédé à des tests d'alcoolémie au frère et à la sœur, qui transportaient respectivement 31 et 43 élèves au moment des faits.



Si la femme, titubante présentait un taux de 0,57mg / d'air expiré, l'homme, lui, était contrôlé avec un taux de 0,22mg / d'air expiré. Selon nos confrères, les deux prévenus se sont excusés à la barre pour leurs comportements.

En état de récidive, ils ont été condamnés, pour elle, à 12 mois de prison dont 6 avec sursis et, pour lui, à 10 mois avec sursis. Leurs permis de conduire ont été annulés avec interdiction de le passer dans un délai de deux ans.