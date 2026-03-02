Deux cas de dermatite du surfeur signalés à Papara

Tahiti, le 24 mars 2026. Deux cas de dermatite du surfeur ont été recensés à Papara, selon le dernier bulletin de veille sanitaire.
Cette affection cutanée correspond à une réaction d’hypersensibilité aux toxines libérées par des larves microscopiques de cnidaires, notamment certaines méduses et anémones. Elle provoque démangeaisons et éruptions, souvent localisées sous le maillot après la baignade.
Les autorités recommandent d’éviter les zones concernées, de retirer rapidement les vêtements de bain et de rincer la peau après exposition. En cas de symptômes persistants, une consultation médicale est conseillée.
Lien pour en savoir plus sur la maladie : https://www.service-public.pf/arass/wp-content/uploads/sites/46/2025/10/BSS37-S40-2025.pdf
Cette affection cutanée correspond à une réaction d’hypersensibilité aux toxines libérées par des larves microscopiques de cnidaires, notamment certaines méduses et anémones. Elle provoque démangeaisons et éruptions, souvent localisées sous le maillot après la baignade.
Les autorités recommandent d’éviter les zones concernées, de retirer rapidement les vêtements de bain et de rincer la peau après exposition. En cas de symptômes persistants, une consultation médicale est conseillée.
Lien pour en savoir plus sur la maladie : https://www.service-public.pf/arass/wp-content/uploads/sites/46/2025/10/BSS37-S40-2025.pdf