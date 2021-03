Deux candidates de Taiarapu-Est inéligibles

Tahiti, le 16 mars 2021 – Le tribunal administratif a prononcé mardi une sanction de trois mois d'inéligibilité à l'encontre de Naura Nena et Mata Suhas, toutes deux têtes de listes aux dernières municipales à Taiarapu-Est, pour dépôt tardif de leurs comptes de campagne.



Dura lex, sed lex. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les candidats aux dernières municipales trop peu scrupuleux sur le dépôt de leurs comptes de campagne. Mardi, Naura Nena et Mata Suhas, deux des six têtes de listes aux dernières élections communales à Taiarapu-Est, ont écopé chacune d'une sanction de trois mois d'inéligibilité prononcée par le tribunal administratif de Papeete. Les deux candidates avaient déposé leurs comptes auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques près de deux mois après la date butoir. La première a bien tenté d'expliquer qu'elle avait tardé à saisir un expert-comptable pour "se préserver" des risques du Covid, le tribunal n'a rien voulu entendre.