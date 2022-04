Deux ans après, l'emploi salarié retrouve son niveau d'avant crise en Polynésie

Tahiti, le 12 avril 2022 – L'indice de l'emploi salarié marchand en Polynésie française pour le mois de février 2022, publié mardi par l'ISPF, se situe désormais au même niveau que celui d'avant crise Covid en février 2020.



Il aura fallu deux années pleines pour que l'indice de "l'emploi salarié marchand" mesuré par l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) retrouve son niveau d'avant crise. Les derniers chiffres publiés mardi pour le mois de février 2022 montrent un indice en hausse de +1% sur un mois, pour grimper à -0,4% de son niveau de février 2020. Il y a deux ans, le premier confinement lié à la crise Covid avait fait dévisser l'indice de l'emploi salarié, principalement dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Un secteur qui est d'ailleurs le seul à ne pas avoir retrouvé son niveau d'avant crise, à l'inverse de la construction, de l'industrie, du commerce et des services dont le niveau d'emploi salarié est aujourd'hui supérieur à celui d'avant crise Covid.



Rappelons néanmoins que ces chiffres ne prennent en compte que les emplois salariés du secteur dit "marchand", c’est-à-dire à l'exception des domaines publics de l'éducation, de la santé, de l'action sociale et de l'administration.