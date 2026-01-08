

Deux Tahitiens aux mondiaux de cross-country

Tahiti, le 11 janvier 2016 - Ce samedi 10 janvier avaient lieu les championnats du monde de cross-country à Tallahassee, en Floride. Épreuve d’athlétisme se déroulant en pleine nature, le cross-country accueille de plus en plus d’adeptes dans le monde. Runners de bitume ou de sentiers, les amoureux de la course à pied se retrouvent sur ce terrain de jeu unique. Et le Fenua n’est pas en reste. Deux de nos représentants étaient présents à cet événement international. Champions de Polynésie, Louise Grosgogeat et Felice Covillon ont bien tenu leur rang face aux meilleurs mondiaux.



L’athlétisme polynésien se porte très bien. Avec un bilan positif au lendemain de cette année 2025, les nombreux titres ont fleuri la vitrine de la Fédération polynésienne d’athlétisme. Très performants dans toutes les disciplines, nos athlètes ont montré que leur potentiel pouvait s’exporter aux quatre coins du monde. Et le cross-country ne fait pas exception. Discipline en pleine progression ces dernières années, elle permet à tous les coureurs, qu’ils soient adeptes du bitume ou des terrains accidentés, de s’exprimer sur un format de course différent de la piste ou de la route, mais complémentaire. “C’est vrai que ce sont deux disciplines différentes. On a les runners de route qui sont habitués à un revêtement lisse avec une allure régulière alors que sur le cross-country il y a une dimension technique et tactique, il y a des changements d’allure. Mais on sait que ça peut être complémentaire car, quand on voit Jimmy Gressier, récent champion du monde du 10 000 mètres sur piste qui vient de cette discipline, on remarque que finalement les similitudes sont présentes. C’est le même cas pour le vélo. Beaucoup de cyclistes sur route font aussi du VTT. C’est une vraie plus-value”, explique Thierry Tonnelier, responsable du fond et demi-fond à la fédération.



Et depuis plusieurs années, les championnats de Polynésie de cross-country sont toujours un franc succès. Les meilleurs coureurs du Fenua, comme Damien Troquenet, sont présents, et la bataille pour le titre est toujours féroce. C’est d’ailleurs ce dernier qui avait représenté la Polynésie française lors des championnats du monde 2023 qui s’étaient déroulés en Australie. “Les pays de l’Océanie avaient été invités lors de cette édition et c’est Damien qui nous avait représentés fièrement. Pour ces championnats du monde, nous avons reçu une invitation en septembre. Les dates coïncidaient parfaitement avec nos championnats pour désigner les heureux élus. Le résultat n’était pas acquis mais Felice et Louise, qui s’étaient investis dans cette discipline depuis l’annonce de notre qualification aux mondiaux, ont tiré leur épingle du jeu. Ce sont déjà deux athlètes d’un très bon niveau et l’investissement qu’ils ont fourni ces derniers mois a été payant.”



Une aventure hors du commun les attendait donc ce samedi en Floride où toutes les nations étaient représentées. Du très haut niveau était attendu avec la présence des Kenyans et des Éthiopiens, maîtres de la discipline, mais aussi une équipe de France déterminée à créer la surprise. Sur un parcours difficile où les coureurs pouvaient croiser serpents et crocodiles, sous une chaleur accablante, nos deux ’aito ont démontré tout leur potentiel. Sur un parcours de 10 km dans le parc régional d’Apalachee, Louise et Felice ont tout donné. Sur 90 participantes, la récente vainqueure des championnats de Polynésie a terminé 79e avec un temps de 41 minutes et 33 secondes. Quant au petit prodige de la course à pied, il ne s’est pas laissé impressionner par les têtes d’affiche présentes comme le triple champion du monde, l’Ougandais Jacob Kiplimo. Sur 123 participants, il franchit la ligne d’arrivée à la 107e place alors que neuf coureurs n’ont pas réussi à finir la course. Une véritable performance pour ce tout jeune athlète qui a un grand avenir devant lui.



Une année 2026 pleine de projets



Une nouvelle année qui commence donc très bien pour l’athlétisme polynésien qui se prépare un cru 2026 d’exception. Outre les classiques organisées par les clubs et la FAPF, ces derniers ont eu l’idée d’organiser un challenge qui se déroulera sur toute l’année. “Beaucoup de courses sont organisées par les clubs, alors qu’avec la fédération nous avons quatre grands rendez-vous : les championnats du 5 km, du 10 km, le semi-marathon et le cross-country. Nous aimerions valoriser ces courses et inciter les gens à y participer. Nous avons prévu des cadeaux sur chaque course et, à la fin du challenge, il y aura un tirage au sort pour les participants avec des lots à gagner. Ce sont des championnats mais tout le monde peut y participer. Même les non-licenciés peuvent venir. Ils ne seront pas médaillés mais nous voulons vraiment leur faire découvrir cette bonne ambiance qui règne au sein de l’athlétisme et, pourquoi pas, les revoir dans les clubs, car c’est toujours très sympa d’appartenir à un team”, confie Thierry Tonnelier.



Rendez-vous dès le week-end prochain avec les championnats de Polynésie des 5 km où nous retrouverons nos deux champions du cross-country en compagnie de tous les amoureux du running. Un beau moment de partage en perspective.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 12 Janvier 2026 à 18:35 | Lu 308 fois



