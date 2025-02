Détournement de fonds publics : classement sans suite pour Christian Wang Sang

Tahiti, le 3 février 2024 - Selon TNTV, l'affaire des soupçons de détournement de fonds publics visant Christian Wang Sang, beau-fils de Moetai Brotherson, a été classée sans suite par la procureure Solène Belaouar, qui a estimé qu'aucune infraction n'avait été commise. L'enquête a conclu que le retard de régularisation était dû à de longs délais administratifs et que sa rémunération n'aurait “jamais excédé les plafonds règlementaires et qu'elle n'a pas changé d'un poste à l'autre”.



Selon une information de nos confrères de TNTV, l’affaire concernant les soupçons de détournement de fonds publics visant Christian Wang Sang a été classée sans suite par la procureure de la République, Solène Belaouar.



Pour rappel, Tahiti Infos révélait en mars 2024 que Christian Wang Sang, beau-fils du président de la Polynésie, Moetai Brotherson, aurait continué à percevoir son salaire de chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, alors qu'il n'occupait plus cette fonction depuis sept mois. Il avait en effet été nommé chargé de mission au sein de la cellule Tu’aro Nui, en charge de la préparation des Jeux olympiques.



Après plusieurs mois d'enquête, la procureure a estimé que le retard dans la régularisation administrative de ce changement de poste était imputable à des délais administratifs prolongés, sans qu'aucune intention frauduleuse ne puisse être retenue. En outre, le parquet a souligné que la rémunération de Christian Wang Sang n'aurait “jamais excédé les plafonds règlementaires et qu'elle n'a pas changé d'un poste à l'autre”, selon les informations de TNTV. Ce classement sans suite met donc un terme aux soupçons qui pesaient sur Christian Wang Sang, désormais officiellement blanchi de toute accusation.