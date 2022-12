Des turbulences font des dizaines de blessés à bord d'un avion d'Hawaiian Airlines

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 19/12/2022 -De fortes turbulences ont fait dimanche 36 blessés, dont 11 graves, à bord d'un Airbus de la compagnie américaine Hawaiian Airlines qui s'apprêtait à atterrir à Honolulu, selon les services médicaux d'Hawaï.



Le vol HA35 "a traversé de fortes turbulences" peu avant l'atterrissage, a tweeté la compagnie.



"Plusieurs passagers et membres d'équipage ont reçu des soins médicaux à l'aéroport pour des blessures légères, mais d'autres ont été rapidement transportés à l'hôpital", a ajouté Hawaiian Airlines.



L'appareil, un Airbus A330-200, transportait 278 passagers et 10 membres d'équipage.



Au total, 36 personnes ont été traitées, y compris certaines souffrant de nausée et de blessures légères, a précisé au cours d'une conférence de presse Jim Ireland, directeur du service des urgences d'Honolulu, capitale de cet Etat américain du Pacifique.



Sur ce nombre, "20 ont dû être hospitalisées, dont 11 pour blessures graves et 9 pour blessures légères", a-t-il ajouté. Certains ont été blessés à la tête.



Trois membres d'équipage figurent parmi les blessés hospitalisés, selon le directeur des opérations de la compagnie aérienne, Jon Snook, qui a noté que la météo avait été particulièrement instable ces derniers jours à Hawaï mais que ce genre d'incidents était "relativement rare".



"C'est la première fois que ce genre d'incident se produit de mémoire récente", a-t-il ajouté.



La compagnie aérienne a précisé qu'elle allait procéder à une "inspection détaillée de l'appareil avant de le remettre en service".