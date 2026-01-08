

Des travaux sur la RT2 à Hitia’a o te Ra

Tahiti, le 12 janvier 2026 - Des travaux de changement de la couche de roulement sur la RT2 sont prévus au niveau du pont de la rivière Papeno’o, au PK 17,660, et de celui de la rivière Papeno’o Hiti (Vaituoru), au PK 18,100, à Hitia’a o te Ra.



Les travaux sur le pont de la rivière Papeno’o démarrent ce lundi et sont prévus jusqu’au mercredi 21 janvier. Afin d’assurer la sécurité des usagers, la circulation se fera par alternat de nuit de 19 heures à 4 heures, du lundi 12 au vendredi 16 janvier puis du lundi 19 au mercredi 21 janvier.



Quant aux travaux prévus au niveau du pont de la Papeno’o Hiti (Vaituoru), ils ont également démarré ce lundi à 11 heures et se termineront ce mercredi à 10 heures. Durant ces trois jours, la circulation se fera par alternat de manière continue.



Une signalisation de chantier sera mise en place et une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers circulant dans ces deux zones.



En cas de conditions météorologiques défavorables, ces travaux sont susceptibles d’être reportés.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 12 Janvier 2026 à 17:18 | Lu 239 fois



