

Des travaux sur la RDO samedi prochain

Tahiti le 15 avril 2026. Des travaux de sécurisation seront réalisés à Fa’a’ā, sur le talus de la RDO (RT 5), en face de la station Shell, coté montagne samedi 18 avril 2026 de 09h00 à 16h00.





Cette intervention consiste à purger les masses rocheuses, détachées lors des fortes pluies récentes, et actuellement retenues par les grillages de protection.



À cette occasion, la bretelle descendante en direction de l’Uranie sera fermée et la circulation déviée vers le front de mer (voir plan joint). Le cheminement piétonnier longeant la RDO sera également fermé.



Une vigilance accrue est demandée à l’ensemble des usagers circulant dans ce secteur durant l’intervention.



Toutes les précautions sont prises pour que la circulation soit rétablie dans les temps.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 15 Avril 2026 à 18:18 | Lu 470 fois



