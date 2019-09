Des tombes vandalisées au carré militaire du cimetière de l’Uranie

Papeete, le 23 septembre 2019 – Une vingtaine de tombes du carré militaire du cimetière de l’Uranie à Papeete ont été vandalisées, annonce le haut-commissariat dans un communiqué. Dans un communiqué, le haut-commissaire, Dominique Sorain, a indiqué lundi « condamner avec la plus grande fermeté » ces actes.



Dans un communiqué de presse diffusé lundi, le haut-commissaire, Dominique Sorain, a annoncé « condamner avec la plus grande fermeté la dégradation d’une vingtaine de tombes du carré militaire au cimetière de l’Uranie ». « C’est la première fois que de tels actes sont commis en Polynésie française. Le vandalisme de sépultures porte une atteinte intolérable aux valeurs de la République et au respect le plus fondamental que nous devons à nos disparus », indique le communiqué. Le Haut-commissaire qui adresse également « tout son soutien aux familles victimes de ces dégradations » et assure que « tout sera mis en œuvre pour identifier les responsables de ces actes indignes et les déférer à la justice ».