Des sections bilingues français-tahitien dans les écoles et CJA

PAPEETE, le 7 août 2019 - Le conseil des ministres a pris un arrêté pour la mise en place "à titre expérimental", des sections bilingues français-tahitien à parité horaire pour les établissements publics du premier degré et les Centres de jeunes adolescents (CJA).



Enseigner les langues polynésiennes dans des sections bilingues français-tahitien à parité horaire, dès la rentrée scolaire 2019/2020, c’est l’objectif que se lance le ministère de l’Education.



Un arrêté a ainsi été pris en ce sens par le Conseil des ministres, mercredi, « à titre expérimental ». Ces sections bilingues français-tahitien à parité horaire concerneront les établissements publics du premier degré et les Centres de jeunes adolescents (CJA). Le pays veut qu’une concertation soit mise en place entre les différents partenaires, « pour mener à bien cette expérience ».



« Un comité de pilotage doit être par ailleurs créé ayant vocation à donner des recommandations sur la mise en œuvre de cet enseignement, dans une logique de pleine efficacité et d’efficience de ce dispositif », informe le Conseil des ministres.