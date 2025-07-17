

Des scientifiques découvrent un taux important de changement de sexe chez certains oiseaux

Sydney, Australie | AFP | jeudi 13/08/2025 - Des scientifiques australiens ont documenté un taux surprenant de changement de sexe chez les oiseaux sauvages, un phénomène qui pourrait être expliqué par une pollution croissante ou d'autres déclencheurs environnementaux.



Une étude portant sur cinq espèces australiennes communes, dont les kookaburras, les pies et les loriquets, a révélé qu'environ 6% des oiseaux présentaient les chromosomes d'un sexe mais les organes reproducteurs d'un autre.



Les résultats ont montré qu'un nombre étonnamment élevé d'oiseaux avaient changé de sexe après la naissance, ont déclaré des chercheurs de l'Université de la Sunshine Coast (Australie).



"Cela indique que la détermination du sexe chez les oiseaux sauvages est plus fluide que ce que nous pensions, et peut persister jusqu'à l'âge adulte", a déclaré Dominique Potvin, co-autrice de l'étude, qui a effectué des tests ADN sur près de 500 oiseaux.



La grande majorité des changements de sexe impliquaient des oiseaux génétiquement femelles développant des gonades mâles.



"Nous avons également découvert un kookaburra génétiquement mâle qui était reproductivement actif avec de grands follicules et un oviducte dilaté, indiquant une production récente d'œufs", a déclaré Mme Potvin.



Le changement de sexe est connu chez certaines espèces de reptiles et de poissons, mais l'on pense qu'il reste rare chez les oiseaux et les mammifères.



Des scientifiques avaient déjà documenté des changements de sexe chez les grenouilles induits par des polluants ou des températures plus chaudes.



Mais la cause des changements de sexe chez les oiseaux sauvages n'est pas encore claire, indique le rapport de la l'Université de la Sunshine Coast.



Le phénomène pourrait être dû à des facteurs environnementaux, comme l'accumulation de produits chimiques perturbateurs hormonaux dans les zones sauvages.



"Comprendre comment et pourquoi le changement de sexe se produit est vital pour la conservation et pour améliorer la précision des recherches sur les oiseaux," a ajouté Mme Potvin.



L'étude a été publiée cette semaine dans la revue scientifique à comité de lecture Biology Letters.

le Jeudi 14 Août 2025 à 05:21 | Lu 196 fois





