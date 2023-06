Des responsables de Calédonie ensemble seront jugés pour détournement de fonds

Nouméa, France | AFP | mercredi 31/05/2023 - De hauts responsables du parti Calédonie ensemble (non-indépendantiste) ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nouméa pour des soupçons de détournement de fonds publics quand leur formation était à la tête de la province Sud entre 2014 et 2019, a-t-on appris de source proche du dossier.



Principale figure et fondateur en 2008 du parti, Philippe Gomès sera jugé au côté de Philippe Michel, président de la province Sud au moment des faits.



Conformément au réquisitoire du parquet général fin 2022, la juge d'instruction a rendu le 22 mai une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. L'audience est fixée au 12 décembre 2023.



Les investigations ont permis de "démontrer l'existence d'un vaste système d'emplois fictifs liés à la communauté wallisienne et futunienne au profit du parti Calédonie ensemble", selon des éléments de l'ordonnance de renvoi dont l'AFP a eu connaissance, qui concerne cinq membres et anciens membres du parti.



Elle pointe un "système au centre duquel Philippe Gomès (ancien député de la deuxième circonscription, ndlr) se trouve en s'appuyant sur des membres élus et administratifs de la présidence de la province Sud".



Philippe Gomès avait déjà été mis en cause dans une affaire de même nature en 2009, pour des faits s'étant déroulés sous sa présidence de la province Sud entre 2004 et 2009. Cette première procédure s'était conclue en 2014 par un non-lieu.



"Je suis assez tranquille, nous ferons valoir nos arguments lors de l'audience", a déclaré pour sa part Philippe Michel mardi au journal télévisé de Nouvelle-Calédonie.