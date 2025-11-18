

Des propositions citoyennes pour remettre les "temps de l'enfant" au coeur de la société

Paris, France | AFP | dimanche 23/11/2025 - S'émanciper d'un modèle qui met les enfants sous "forte pression" en valorisant "la productivité et la performance" : la Convention citoyenne a adopté dimanche 20 propositions pour remettre l'enfant au coeur de la société.



Ces propositions, portant notamment sur les rythmes scolaires avec le souhait de cinq jours d'école dès l'élémentaire ou des cours démarrant plus tard au collège et lycée, ont été adoptées à 119 voix (deux contre, quatre abstentions) en clôture des travaux de la Convention citoyenne réunie au Conseil économique, social et environnemental (Cese).



"Nous allons rester vigilants" sur leur application, a conclu Patrick, l'un des 133 citoyens qui ont planché régulièrement depuis juin à la demande du précédent gouvernement Bayrou.



Le constat de ces femmes et hommes âgés de 19 à 83 ans, sélectionnés pour refléter la diversité de la population (milieu urbain, rural, régions, etc) puis tirés au sort, est qu'"aujourd'hui, l'organisation des temps n'est pas construite pour les enfants, mais en fonction des contraintes professionnelles, des parents et des besoins économiques", a résumé Kenza Occansey, vice-président du Cese.



"Vous avez fait un travail qui comptera pour notre société", leur a-t-il déclaré dimanche.



Parmi les propositions: établir cinq jours d'école "pleins" par semaine dès l'élémentaire, pour mieux étaler les apprentissages.



Car les "rythmes scolaires sont inadaptés aux rythmes biologiques des enfants", constate le rapport, les enfants subissant "un modèle de société valorisant la productivité et la performance", avec des temps libres "de plus en plus rares" et une omniprésence des écrans aux "conséquences majeures sur leur santé, leurs apprentissages, leur développement" .



- Deux zones de vacances? -



Le sujet est sensible: la réforme de 2013-2014, qui avait relevé la semaine de quatre jours à quatre jours et demi, fut abandonnée dès 2017 dans la plupart des écoles. Aujourd'hui 90% des communes fonctionnent sur quatre jours.



Mais ce fonctionnement "entraîne des journées trop denses", déplorent les citoyens.



Si un tiers souhaitaient raccourcir les vacances, pour alléger les journées de classe, la majorité a opté pour le maintien des 16 semaines actuelles: huit l'été et huit en petites vacances.



Mais ils plaident pour un regroupement des vacances de février et de Pâques sur deux zones, contre trois actuellement, avec une semaine partagée permettant "à tout le territoire d’avoir des vacances en commun en particulier les enfants de familles séparées habitant des zones différentes". Ceci afin de se rapprocher d'une "alternance de sept semaines de cours, deux semaines de vacances", "préconisée par les chronobiologistes".



De quoi faire réagir les professionnels du tourisme. Dans l'entourage du ministre du Tourisme Serge Papin, on se dit d'ailleurs "franchement défavorable" à cette proposition. "Alors que le tourisme est un secteur qui va bien ce n'est pas le moment de fragiliser tout ça", selon cette source.



Des travaux d'un panel de 20 adolescents ont émergé l'idée de consacrer les matinées aux cours théoriques et les après-midis aux enseignements plus pratiques. Puis, à 15h30, place aux activités extrascolaires, artistiques, sportives, puis à des devoirs allégés.



Pour Elisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale du syndicat SE-Unsa, de telles mesures nécessitent "un budget à la hauteur et l'implication de tous les acteurs locaux". Et augmenter le nombre de jours de classe n'est pas conciliable avec "une rémunération très en-deçà des besoins des personnels".



- Quelle suite? -



Au collège et lycée, les cours ne devraient pas commencer avant 09h00, préconise le rapport.



La ministre déléguée au Numérique, Anne Le Henanff, s'est félicitée pour sa part du soutien apporté par le rapport à une majorité numérique à 15 ans. Cela "prouve que cette proposition n’est pas une lubie d’interdiction, ni une volonté arbitraire du gouvernement, mais une demande forte et structurée (de) la société civile", a-t-elle déclaré à l'AFP.



Et maintenant, quelle suite étant donné que le gouvernement a changé? Le rapport doit être prochainement remis à l'exécutif, puis présenté aux parlementaires et élus locaux.



Selon M. Occansey, "Matignon a passé la consigne aux différents ministères concernés" (Education, Santé, Ville, Culture, etc…), de rédiger une note sur la faisabilité des propositions du rapport, "sous deux semaines".



Venue dimanche, la Haut Commissaire à l'Enfance Sarah El-Haïry a salué la "trajectoire" fixée, sans évoquer d'engagement concret après cette Convention, troisième du nom après celles consacrées au climat et à la fin de vie.



Participer aux réflexions "m'a enrichie énormément", affirme en tout cas la jeune Fatima, de Noisy-le-Grand, tandis que Souldine, venu de Mayotte, a "réalisé qu'on pouvait améliorer un tas de choses en France".

