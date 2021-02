Des "premiers résultats encourageants" pour la CROSS contre les trafics de stupéfiants

Lire aussi >> Trois axes contre l'ice

Créee en octobre dernier, la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants de Polynésie française, ou CROSS 987, a réuni début février pour la première fois son comité de coordination. Cette structure vise à recueillir l'ensemble des signalements relatifs à des trafics de stupéfiants qui proviennent des forces de sécurité du territoire et de partenaires institutionnels (mairies, bailleurs, milieu éducatif...). Ces signalements sont ensuite vérifiés, croisés et enrichis, puis rediffusés vers les services opérationnels compétents (enquête, intervention).Grâce à cette structure, plus d'une vingtaine de signalements ont d'ores et déjà été pris en compte, indique le haut-commissariat dans un communiqué diffusé ce jeudi. "Ces premiers résultats encourageants montrent que la synergie interservices permet de protéger le fenua face à toutes les formes de trafics de stupéfiants."A noter que la CROSS est rattachée à l’antenne locale de l’OFAST, l’office anti-stupéfiants, qui est un service à compétence nationale, réunissant gendarmes, policiers, douaniers et magistrats en charge de la lutte contre le trafic de drogues.La CROSS 987 est animée au quotidien par un sous-officier de gendarmerie et prochainement par un fonctionnaire de la police nationale. Elle associe l’antenne OFAST, les unités judiciaires de la gendarmerie et de la police nationale, les douanes, la police aux frontières, le renseignement territorial, le Groupe Interministériel de Recherches et le bureau "action de l'Etat en mer", du Commandement supérieur des forces armées.