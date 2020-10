Des pompiers volontaires recrutés aux Gambier

MANGAREVA, le 5 octobre 2020 - Les candidats aux postes de pompiers volontaires pour la future caserne ont passé les épreuves sportives la semaine dernière.







Arrivés le mardi 29 septembre, le lieutenant colonel Stephane Clerc, représentant de la délégation du Haut-Commissariat, ainsi que deux représentants des subdivisions des Gambier, ont effectué une mission sur Rikitea afin de procéder au recrutement de sapeurs pompiers volontaires.



Avec l’augmentation de la population à plus de 1500 personnes, l’objectif de cette mission est d’accompagner le développement économique de l’île, avec la création notamment de la station-service et du centre d’incendie et de secours de sapeurs-pompiers volontaires. Stephane Clerc, directeur adjoint à la protection civile au haut-commissariat de Polynésie française, explique : « Dans un premier temps le maire exprime la volonté de créer un centre d’incendie et de secours, ensuite il y a un financement prévu pour 3 ans avec le recrutement de 7 sapeurs pompiers volontaires. »







La semaine de recrutement représente l’aboutissement d’un projet pour la commune de Riktiea, comme indique, Paeamara Teicho, adjoint de la commune : « Nous voyons l’aboutissement d’un projet qui va se réaliser très bientôt (… ) au niveau de la commune nous avons plusieurs projets, dont un de création d’une station de carburant, et pour que ce projet de station soit réalisable il fallait un centre d’incendie et de secours, d’où la volonté du conseil qui a décidé de commencer les démarches. »







Les candidats aux postes ont d’abord assisté à une réunion d’information puis sont passés aux épreuves sportives, le mercredi. Au terme des 5 épreuves, ce sont 17 hommes et 1 femme sur les 37 inscrits de départ qui seront retenus. Porlier Lanihei, seule femme pense que les épreuves étaient super difficiles : « Je suis très contente d’avoir réussi et je remercie spécialement le sapeur-pompier professionnel qui est arrivé ici pour nous. J’ai aimé l’épreuve du Luc Léger, et je suis la seule femme à avoir réussi. »



Stéphane Clerc est heureux de constater qu’il y a un bon niveau physique global sur les épreuves : « Cela va nous aider à créer un corps de sapeurs-pompiers efficace ici à Rikitea. Pour le moment il n’y a que du positif… je vois une commune qui a envie d’acquérir du matériel et d’équiper sa population en matériel de secours. Pouvoir construire une caserne de pompier ici, c’est très bien. »







Les 18 candidats retenus devaient en fin de semaine passer un entretien avec le maire et une visite médicale. Seules sept personnes seront sélectionnées pour suivre par la suite une formation de sapeur-pompier volontaire sur Tahiti. Au terme de celle-ci, ils pourront aider la population de Mangareva lorsqu’il y aura un incendie mais aussi un accident de secours à la personne. Comme le précise Stephane Clerc : « Les incendies représentent 5 à 8% des interventions des pompiers. L’idée est de former les jeunes en incendie et secourisme. Ils auront une petite indemnité mais cela leur permettra surtout d’aider la population de Mangareva. C’est important d’essayer de comprendre que c’est pour améliorer le service de la commune à la population… Être sapeur pompier volontaire n’est pas un métier mais un engagement citoyen. »