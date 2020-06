Des pistes contre la "lenteur" de l'administration

"Développer nos démarches en ligne"

"Les points d'amélioration sont pour l'ensemble des services, mais effectivement, en fonction des résultats de l'étude, on a effectivement des domaines qui apparaissent comme moins bien appréciés que d'autres. L'idée est aussi de travailler avec les entités concernées pour qu'elles fassent un effort plus rapidement que les autres.""Oui, c'est un élément de réponse. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la simplification des procédures. C'est-à-dire que nous allons formaliser les procédures avec des explications orales et écrites pour les simplifier. Ensuite, en ce qui concerne le travail que nous menons sur l'accueil des usagers, cela va limiter les va-et-vient entre les guichets et entre les services. Ce qui va donc permettre de faire gagner du temps à tout le monde. Cette simplification passe aussi par un balayage des formulaires pour éviter de demander par exemple que l'usager fournisse des pièces que l'administration peut avoir en interne.""Il n'y a pas forcément eu de changement de cap, mais il y a une intensification de nos interventions auprès des services pour développer nos démarches en ligne. On s'aperçoit que la démarche en ligne permettra de faciliter les démarches des usagers mais c'est aussi un outil qui facilite le travail des agents de l'administration. Donc on est sur du gagnant-gagnant. Pendant le confinement, on a mis l'accent sur le numérique puisque tout a été fait à distance. Avec le déconfinement, on reprend nos actions sur l'accueil physique."