Des moustiques antimoustiques

Tahiti, le 3 février 2021 - L’Institut Louis Malardé est autorisé à importer des œufs de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia dans le cadre de la lutte contre les moustiques vecteurs de la dengue, du zika, du chikungunya et de la filariose.



Le laboratoire de recherche en entomologie médicale de l'Institut Louis Malardé (ILM) travaille sur l'efficacité de la Technique de l'Insecte Incompatible (TII). Ce procédé repose sur la production de moustiques mâles porteurs d'une souche de bactérie Wolbachia qui, lâchés dans les zones infestées, vont s'accoupler avec les femelles sauvages de leur espèce, les rendant stériles. Privée de descendance, la population de moustiques sauvages s'effondre en quelques mois.

Cette approche biologique, spécifique de l'espèce visée, est sans risque pour l'homme et pour l'environnement. Dans le cadre de cette lutte contre les moustiques, le conseil des ministres a autorisé par arrêté l’importation de souches stérilisantes de moustiques provenant du laboratoire australien Berghofer Medical Research Institute, à Brisbane. Les colonies seront importées à l'état de pontes. Ces œufs de moustiques Aedes aegypti et Aedes polynesiensis ont préalablement été infectés par les souches Wolbachia de type A ou B en laboratoire.