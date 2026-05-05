

Des militaires en renfort à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 19 mai 2026 - Sollicité par le maire via le haut-commissariat suite aux intempéries, le RIMaP-Polynésie a avancé de quelques jours sa mission Tā’amura’a programmée à Taiarapu-Ouest. Depuis vendredi, une trentaine de soldats de la quatrième compagnie prêtent main-forte aux agents des services techniques pour faciliter l’accès aux captages d’eau et nettoyer les évacuations obstruées. Des abattages préventifs sont également réalisés selon les risques identifiés.





Après la pluie, le beau temps, mais les travaux consécutifs à la vigilance orange pour fortes pluies de la semaine dernière se poursuivent au sud de Tahiti. À Taiarapu-Ouest, les treillis du Régiment d’infanterie de Marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-Polynésie) se joignent aux bleus de travail de la commune pour plus d’efficacité.



“Nous devions arriver lundi 18 mai, mais nous avons avancé notre venue au vendredi 15 mai au soir. Suite aux dégâts occasionnés par les intempéries, le tāvana de Taiarapu-Ouest a sollicité le haut-commissariat pour notre intervention, qui est possible sous 24 à 48 heures. Je suis engagé avec une trentaine de soldats qui sont répartis sur les trois sections de commune, guidés par les agents municipaux selon leurs besoins d’assistance”, explique le lieutenant Bertrand, chef de la première section de la quatrième compagnie du RIMaP-Polynésie.



​“Nos missions sont multiples”

Cette mission Tā’amura’a, qui vise à renforcer les liens entre l’armée et la population sur l’ensemble du territoire polynésien, a donc été adaptée à l’actualité météorologique. La salle du conseil municipal de la mairie centrale de Vairao fait office de poste de commandement deux fois par jour. Des points de situation y sont organisés en début et fin de journée pour préparer les interventions et dresser le bilan des chantiers. “Nos missions sont multiples. Il y a toute l’aide à l’abattage des arbres qui peuvent tomber sur les routes ou les habitations, mais aussi l’aide au débouchage des canalisations et évacuations qui peuvent être obstruées par des végétaux qui arrivent des vallées. Nous avons également effectué des livraisons de bouteilles d’eau dès samedi matin auprès d’une soixantaine de logements qui n’étaient plus alimentés en eau sur les hauteurs de Puunui”, précise le représentant du RIMaP-Polynésie.



Jusqu’à la fin de leur intervention ce vendredi 22 mai, les militaires sont logés dans une paroisse de Toahotu. Un accueil particulièrement chaleureux, puisqu’ils ont notamment eu l’honneur de pouvoir assister à une répétition des Tamari’i Vairao à l’approche du Heiva i Tahiti.





​“Du bon boulot avec nos agents”

Une façon pour la municipalité de remercier ces précieux renforts. “Nos équipes étaient mobilisées sur le terrain et en voyant que nous n’avions pas assez de main-d’œuvre pour tout gérer en même temps, on a fait appel au haut-commissaire pour avoir de l’aide, ce qui a permis d’avancer leur arrivée”, confirme le maire de Taiarapu-Ouest, Faana Taputu. “Parmi les urgences que nous avons eues à gérer, il y a l’eau : des tuyaux de distribution ont été cassés, des arbres sont tombés sur le réseau et les chemins étaient difficilement praticables. Il a fallu intervenir à Puunui, à Aoma et au plateau des ananas à Toahotu, et aussi ici à Vavi, à Vairao. Ils ont fait du bon boulot avec nos agents pour régler le problème d’eau et nettoyer les évacuations pour limiter les inondations. Maintenant, ils se concentrent sur la prévention en ciblant des arbres qui risquent de tomber, en prévision des prochaines dégradations météorologiques”, poursuit le tāvana.



En tant que président de la communauté de communes Terehēamanu, Faana Taputu ne manquera pas de partager ce dispositif avec les autres maires du sud de Tahiti. Plusieurs communes ont été impactées par cet épisode pluvieux particulièrement intense, comme Taiarapu-Est où de nombreux foyers de Pueu et Afaahiti ont été privés d’eau pendant plusieurs jours, et Hitia’a o te Ra qui a été confrontée à la chute d’un arbre sur la route territoriale et à un éboulement à proximité de deux maisons à Papeno’o.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 19 Mai 2026 à 16:58 | Lu 360 fois



