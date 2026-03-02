

Des médailles pour « courage et dévouement » aux héros d'Afaahiti

Tahiti, le 18 mars 2026 – Les 13 pompiers et les deux chiens qui sont intervenus lors des éboulements survenus à Afaahiti le 26 novembre dernier, ont été médaillés pour “acte de courage et de dévouement”.



La médaille d’argent de seconde classe pour acte de courage et de dévouement a été attribuée au lieutenant Ismaël Heo Moun, sapeur-pompier professionnel, pour son intervention lors des éboulements survenus dans la commune de Afaahiti le 26 novembre 2025. Cette distinction vient saluer non seulement son intervention ce jour-là, mais aussi l’engagement quotidien d’un officier profondément attaché à la protection de la population polynésienne. Le lieutenant avait déjà reçu la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement en 2017.

12 autres personnes ont été aussi médaillées de bronze, le commandant David Baraglia, le lieutenant Gaston Tunoa, les majors René Devendeville et Stéphane Luu-Dinh, l'adjudant-chef Damien Poite, les adjudants Valérie Estall et Jean-Baptiste Barsinas, le sergent-chef Apera Alexandre, le caporal chef de 1er classe Laurent Martine, le caporal chef Lucien Pertus, le caporal Tiniarii Parker et le 1ere classe Vaihiarii Teissier.

A noter que les deux chiens, des Berger belges malinois, Tilu et Trunk ont eux-aussi été distingués.

Le 26 novembre, un premier éboulement s’était produit tôt le matin au fond du quartier bordant l'ancienne piscine Te Honu. Les opérations de recherche avaient immédiatement été organisées. Les pompiers de Taiarapu-Est avaient été rejoints par des professionnels des casernes voisines, en lien avec la Direction de la protection civile (DPC) et sous protection de la gendarmerie, pour retrouver des occupants. Ils étaient une quarantaine mobilisés.

Des moyens significatifs avaient été mis en place par l’État : un hélicoptère Dauphin des Forces armées en Polynésie française, vingt gendarmes, deux chiens de recherche et deux drones de reconnaissance. Les opérations de recherche ont duré jusqu’au 27 novembre et ont permis de localiser les personnes portées disparues à la suite de l’éboulement ayant enseveli deux habitations. Huit personnes avaient perdu la vie dans ce drame : quatre hommes, trois femmes et une petite fille de 3 ans.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 18 Mars 2026 à 17:47 | Lu 1378 fois



