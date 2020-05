Des masques pour toutes les écoles de Moorea

MOOREA, le 28 mai 2020 - Des couturières, qui bénéficient de la convention d'aide exceptionnelle de solidarité, confectionnent actuellement des masques de protection pour la population de l’île sœur. L’objectif est de fabriquer 20 000 masques d’ici le mois d’août.



armi les 204 personnes bénéficiaires de la convention d'aide exceptionnelle de solidarité (CAES), dans les services de la municipalité de Moorea, 25 d’entre elles ont pour mission de confectionner des masques de protection contre le Covid-19.



Qu’elles soient débutantes ou confirmées, ces couturières, qui exercent leur activité dans diverses structures communales de l’île sœur, ont pour objectif de livrer 20 000 masques d’ici le mois d’août.



Le but est double pour la commune de Moorea-Maiao : d’une part, permettre à ces couturières de subvenir aux besoins de leur famille pendant la crise sanitaire actuelle et d’autre part, approvisionner la population de l’île en masques de protection. Ils seront distribués en priorité aux écoles.



"La confection de ces masques est importante car on ne peut pas affirmer que le Covid-19 a complètement disparu aujourd’hui. Il se pourrait qu’on soit à nouveau contaminé, surtout si le virus arrive encore sur le territoire. Pour l’instant, on va fabriquer en priorité pour les enfants des écoles maternelles et primaires, puis pour les collèges. On verra ensuite pour la population de Moorea. On a bien des associations dans notre île qui confectionnent des masques. Mais elles le font pour des enfants qui participent à leurs activités, pas pour les écoles" explique Hinano Ienfa, une élue de l’île.



Dans la commune associée de Paopao par exemple, les équipes de couturières se relaient le matin et l’après-midi pour mener à bien leur mission. "On va d’abord fabriquer 1 000 masques pour les écoles élémentaires de Paopao et de Maharepa, en se basant sur leurs effectifs. On verra ensuite pour le collège de Paopao. Le fait de fabriquer des masques pour protéger nos enfants me donne une motivation supplémentaire" déclare Marthe Terooatea, l'une des couturières. "Ce travail me permet d’avoir une préoccupation différente de celles que j’ai à la maison. Cela me permet aussi d’avoir des rentrées d’argent vu que je suis sans emploi. Je suis fière de confectionner des masques pour les enfants du district. J’apprends aussi à en fabriquer pour mes propres enfants vu que je suis novice en couture" confie pour sa part Katia Tauhiro.



Tous les matériaux nécessaires à la confection de ces masques - tissus, fils et machines à coudre - ont été financés par la municipalité de Moorea.