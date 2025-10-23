

Des liens nouveaux avec le Caillou

Tahiti, le 17 novembre 2025 - Comme évoqué samedi soir à sa descente d’avion, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a signé ce lundi à la présidence un accord-cadre global multisectoriel avec Moetai Brotherson, président de la Polynésie française.





Les liens entre la Polynésie française et le Caillou continuent de se tisser. Peu importe qui est à la tête des deux collectivités d’outre-mer, les travaux se poursuivent pour que Nouvelle-Calédonie et Polynésie française puissent mener ensemble des travaux de partenariats, aussi bien financiers qu’humains.



Lundi à la présidence, Alcide Ponga, président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et Moetai Brotherson, président de la Polynésie française ont signé un accord-cadre global multisectoriel. L’entente sera par la suite concrétisée en accords spécifiques sur une vingtaine de sujets comme l’agriculture, la recherche, le tourisme, l’emploi ou encore le numérique.



Cet accord s’inscrit dans une volonté des deux territoires de “travailler ensemble”, insistait hier Alcide Ponga. “Il faut que nos territoires avancent ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant”, a-t-il poursuivi. “Avant de vouloir s’ouvrir au monde, il faut d’abord s’ouvrir à nos frères du Pacifique.”



Certaines de des conventions en perspective pourraient se conclure “dans les mois qui viennent”, assure le président du Pays, Moetai Brotherson. “Cela dépendra de la stabilité des institutions ; mais il y a déjà des actions qui sont étudiées dans le secteur primaire ou en matière touristique. Beaucoup de discussions sont déjà avancées.”



Un marché commun est même avancé par les deux présidents. Des passerelles d’échanges entre la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, et la Polynésie française. “Cela se concrétise déjà, explique Moetai Brotherson. Nous avons de la viande qui vient de Nouvelle-Calédonie. De notre côté, nous avons beaucoup de choses que nous pourrions exporter.”



Un abaissement des tarifs douaniers sur tous les produits de la région Pacifique a été voté par le gouvernement Brotherson il y a près de deux ans maintenant. Alors que les rayons des supermarchés se remplissent de produits arrivant de Nouvelle-Zélande, le président Brotherson rappelle d’ailleurs que les autres pays du Pacifique sont aussi des exportateurs potentiels de denrées non produites au Fenua. La Nouvelle-Calédonie récemment avec la viande, commence à son tour à entrer sur le marché, mais il faudra que ces échanges intéressent les importateurs.



Du côté de l’export, les filières primaires (pêche, agriculture) seraient les principaux atouts pour le Fenua dans les échanges avec le Caillou.



Des accords médicaux seraient aussi à l’étude pour que les patients calédoniens notamment, puisse éventuellement venir se faire soigner en Polynésie française alors qu’un plateau technique sur le cancer se met tout doucement en place au Fenua.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 17 Novembre 2025 à 16:36 | Lu 568 fois



