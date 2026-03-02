

Des golfeurs solidaires pour les enfants

Moorea, le 24 mars 2026 - Une compétition caritative a été organisée ce week-end par l’AS Moorea Golf Club afin de financer une salle d’apaisement pour les enfants de l’Itep de Temae. La participation de près de 80 golfeurs a permis à l’institut de récolter la somme de 220 000 francs.



L’AS Moorea Golf Club, en partenariat avec le Moorea Green Pearl Golf Course, a organisé samedi et dimanche une compétition caritative au golf de Temae. Le but était de récolter des fonds afin de financer la construction d’une salle d’apaisement pour l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep) de Temae. Près de 80 golfeurs de Tahiti et de Moorea ont répondu à cet appel à la solidarité en concourant dans plusieurs catégories.



À l’issue de la compétition, une enveloppe de 220 000 francs a été remise à Bérangère Pretat, éducatrice spécialisée à l’Itep de Temae. “Nous sommes très contents de ce soutien. Ce don va nous servir à financer notre salle d’apaisement. C’est un espace qui permettra aux enfants de réguler leurs émotions, car ceux que nous accueillons rencontrent d’importantes difficultés dans la gestion de leurs émotions et de la frustration. Nous sommes persuadés que cette salle pourra les aider à se détendre, mais aussi à désamorcer ce que l’on appelle les crises de violence, grâce à des lumières, des coussins vibrants et divers dispositifs sensoriels. Ce sont des équipements qui coûtent cher et auxquels l’association ne peut pas subvenir seule”, s’est-elle réjouie lors de la remise des prix. “Cette salle avait déjà été envisagée à l’ouverture de l’Itep il y a trois ans, mais, compte tenu des troubles des enfants, il n’était pas possible de la mettre en place à ce moment-là. Il fallait avant tout contenir en permanence les agressions physiques et verbales.”



Temana, âgé de 11 ans et pensionnaire de l’Itep, était également très satisfait de ce geste de solidarité. “Je vous remercie aussi pour cet argent. C’est important pour nous d’avoir une salle d’apaisement. Cette salle va nous aider à nous calmer et à mieux nous maîtriser. En fait, c’est parce que nous avons des troubles du comportement, et ceux-ci sont difficiles à gérer pour nous. Il y a les éducateurs pour nous aider, mais, des fois, on s’énerve et on n’arrive pas à se calmer.”



Matahiapo Wohler et Rarau Taerea-Pani l’emportent



Au niveau des résultats, Matahiapo Wohler l’emporte dans la première série hommes (élite masculine) avec un total de 150 points. Tuaraina Tamata (156 points) et Ariirau Teaha (158 points) se placent respectivement à la deuxième et la troisième place. En première série femmes, Rarau Taerea-Pani termine première avec 161 points, devant Maelhy Lecomte Di Paolo (166 points), deuxième, et Vaiana Tehaamatai (167 points), troisième.



Concernant les deuxièmes séries, Toerau Teihotu termine premier chez les hommes, devant Julio Lachaux, deuxième, et Manutea Rodière, troisième. Chez les femmes, c’est Mileana Maihi qui prend la tête, devant Juanita Tauira, deuxième, et Maria Venot, troisième. Dans les autres catégories, Teiki et Tehaki Gleizal sortent gagnants en shamble (duo mixte), tandis que Jonah Davin termine premier chez les moins de 12 ans. Chez les plus âgés, enfin, Bruno Charpentier et Alain Druet l’emportent respectivement chez les plus de 55 ans et les plus de 65 ans, tandis que, chez les dames, Yvonne Wimer termine première.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 24 Mars 2026 à 14:32 | Lu 149 fois



