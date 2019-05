« Des fois, je rêve que maman arrête de me taper »

PAPEETE, le 17 mai 2019 - Un homme et une femme ont été présentés en comparution immédiate ce jeudi pour répondre de violences habituelles et de violences volontaires commises sur quatre de leurs sept enfants, âgés de 4 à 13 ans. Jugés en état de récidive légale, le père et la mère des victimes ont été respectivement condamnés à trois ans et demi et quatre ans et demi de prison ferme.



Il aura fallu le courage d’un petit garçon de huit ans pour que l’affaire soit portée devant la justice. Le 14 mai dernier, l’enfant se confie à la directrice de son école. La veille, lorsqu’il est rentré au domicile familial, il a été violemment frappé par sa mère. Pour une raison qu’il ignore, le petit garçon a reçu plusieurs coups de poing. Ses déclarations, reportées par le corps enseignant, démontrent qu’il est régulièrement victime de violences de la part de ses parents. La famille, dont trois des sept enfants ont déjà été placés, est bien connue des services sociaux et de la justice. Le père et la mère ont été condamnés pour des faits similaires. Des mesures d’assistance éducative ont également été mises en place. Mais la violence n’a pas cessé et les auditions des autres enfants dressent un contexte de vie effroyable. Ils sont régulièrement frappés et insultés par leurs parents. Mais « certains reçoivent plus que d’autres ». Leur souffre-douleur semble en effet être leur fils âgé de 8 ans.



Au tribunal ce jeudi, le président lit ses déclarations dans un silence absolu. Le petit a parlé car il n’en peut plus : « c’est moi tout seul qui ait décidé car je ne veux plus qu’on me tape. Des fois, je rêve que maman arrêt de me taper » . Après avoir été frappé, il « pleure » et reste « seul » . Quand sa sœur est à son tour victime, il essaie de la « consoler » mais elle ne « dit rien » . Après avoir frappé ses enfants, la mère est « normale », elle « fait comme si rien ne s’était passé » . Le père, qui les frappe aussi de temps en temps, ne fait rien face aux excès de sa femme. Il ferme les yeux car il est « déjà suivi par la justice » . Un autre enfant, âgé de 7 ans, dit qu’il a souvent « mal » mais qu’il ne dit rien car il a « peur » de ses parents. Face aux enquêteurs, il explique qu’il préfère aller à l’école qu’être en vacances.