Des espoirs en apprentissage aux Mondiaux juniors de badminton

Tahiti, le 17 octobre 2022 - Six jeunes badistes tahitiens ont lancé, ce lundi en Espagne, leur campagne aux championnats du monde juniors par équipe. Opposés au Canada, les espoirs polynésiens n'ont pas réalisé d'exploits et se sont tous inclinés. Mais l'essentiel est certainement ailleurs pour la fédération tahitienne de badminton qui mise avant tout sur le développement de ses jeunes pépites.



Trois ans après Louis Beaubois et Teiva Politi, premiers badistes tahitiens à prendre part à des championnats du monde juniors, six nouveaux espoirs polynésiens ont pris le relais en Espagne, où ont débuté, ce lundi, les Mondiaux juniors par équipe. Trois jeunes filles, pour autant de garçons, composent cette sélection du fenua emmenée par le cadre technique de la fédération tahitienne de badminton, Léo Cucuel. Renversés dans le groupe D, ils ont lancé leur compétition, lundi à Santander, face au Canada. Et l'entrée en matière a évidemment été très compliquée pour les espoirs tahitiens.

Le double messieurs et le double mixte ont mieux résisté La paire composée de Kaihei Teiefitu et d'Elias Maublanc a eu la lourde tâche de lancer la délégation tahitienne dans ces Mondiaux. Opposés au duo canadien, Harold Tan-Alex Longsheng Xu, les Tahitiens ont offert une belle résistance, notamment dans le premier set. Ils ont réussi à rester au contact de leurs adversaires en ne concédant que deux à trois points de retard. Mais en fin de manche, les Canadiens ont accéléré pour empocher le gain de ce premier set 21-14. Le deuxième acte a été plus compliqué pour Teiefitu et Maublanc qui ont concédé d'entrée un 9-1. Le retard à combler était ensuite trop important et les Tahitiens se sont donc inclinés 21-12.



Le reste des matchs a ensuite été plus difficile pour les espoirs polynésiens. En simple, Jenica Lesourd, médaillée d'or en juin dernier aux Mini-Jeux de Saipan, a été balayée en deux sets par la Canadienne, Chloe Hang (21-5, 21-8). Même tarif pour Heiva Yvonet dans la foulée face à Timothy Lock (21-5, 21-6). En double dames, la paire tahitienne, Heirautea Curet-Maeva Gaillard, n'a pas eu les armes pour lutter face au duo Jackie Dent-Christina Lin (21-6, 21-4). Et dans la dernière rencontre de ce lundi, en double mixte, Jenica Lesourd et Elias Maublanc ont fait douter la paire canadienne en menant notamment 10-8 dans la deuxième manche avant de finalement s'incliner (21-6, 21-13).

“C'est encore une belle page qui s'écrit pour le badminton polynésien”



Une nouvelle page s'écrira d'ailleurs ce mardi. Après le Canada, les Tahitiens feront face à leurs homologues anglais pour leur deuxième rencontre de ces championnats du monde juniors. Ils enchaîneront ensuite mercredi avec les Pays-Bas et Singapour. De grosses oppositions pour continuer à grandir.



Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 17 Octobre 2022 à 17:31 | Lu 205 fois