

Des duels internationaux à Rangiroa

Tahiti, le 23 février 2026 - Pendant six jours, la vague d’Avatoru, à Rangiroa, a accueilli le traditionnel Air Tahiti Rangiroa Hoe Festival et ses 67 participants venus des îles et de l’Hexagone pour une édition où le haut niveau présenté sur les vagues n’avait rien à envier à une étape de la WSL. Sur un spot unique, les jeunes du projet Héritage se sont mêlés aux champions locaux. Une véritable expérience pour cette nouvelle génération.



Sorti du calendrier de la World Surfing League (WSL) des Challenger Series (CS), remplacé par une étape sur la vague de Taapuna, le Air Tahiti Rangiroa Hoe Festival a toutefois été maintenu au calendrier de la Fédération tahitienne de surf (FTS), pour le plus grand bonheur de tous. Et pour conserver l’attractivité qu’elle mérite, cette compétition a accueilli cette année de nouveaux riders, et pas des moindres : la jeunesse montante du surf français et polynésien. Inscrits au projet Héritage, qui rassemble les forts potentiels de ces deux nations du surf, tous ces jeunes sont venus tenter de décrocher le titre. Une première pour les Français, qui allaient découvrir le surf sur une vague de récif. “C’est tout nouveau pour moi. Mais je suis excité d’y participer et de progresser dans ce genre de conditions, car on devra savoir s’adapter à n’importe quelles vagues”, expliquait le jeune Malone Vieuge avant l’épreuve.



Plus familière aux locaux, la vague d’Avatoru s’était parée de ses plus beaux atouts pour recevoir cette belle délégation, offrant une compétition de très haut niveau. Que ce soit en surf ou en bodyboard, en juniors comme en open, filles et garçons ont rythmé une semaine de surf à la fois fun et maîtrisé. Certains d’entre eux ont même participé aux deux catégories, preuve d’une détermination sans faille à progresser sur tous les fronts.



Quatre Polynésiens sur la plus haute marche



En surf open, chez les garçons, 27 athlètes étaient présents au coup d’envoi. Une catégorie marquée par le mélange des générations. Entre surfeurs locaux confirmés comme Teoro Tahutini, Enrique Ariitu ou encore Kevin Bourez, cadre technique de la fédération, les coaches du projet Héritage Tereva David, Nelson Cloarec, Hihimahana Leboucher, O’Neill Massin, Marc Lacomare et, l’invité surprise, le manager de l’équipe de France et ancien champion du CT Jérémy Florès, les jeunes pépites françaises et polynésiennes ont pu se confronter à ce qui se fait de mieux.



Au fil de la compétition, les jeunes ont subi l’expérience et le talent des vieux briscards du tour, et seul Malone Vieuge, futur vainqueur de la catégorie juniors, a résisté jusqu’aux quarts de finale. Les demi-finales ont proposé deux duels franco-tahitiens entre Marc Lacomare et Teoro Tahutini, puis Nelson Cloarec et Ariimoana David. Avec un surf offensif et malgré des vagues pas toujours évidentes, le Polynésien Tahutini a tiré son épingle du jeu, tout comme le Français Cloarec. Les deux ‘aito se sont retrouvés en finale, où Teoro Tahutini a pris le dessus grâce à une vague notée 9 points, lui permettant de remporter son premier Air Tahiti Rangiroa Hoe Festival.



Chez les filles, en open, les membres du projet Héritage ont mené la compétition. Seule senior engagée, Vaiarii Ho, la locale de l’étape, se mesurait à ce contingent de juniors. Malheureusement, la surfeuse de Rangiroa n’a pas pu se hisser en phase finale. La dernière manche opposait deux surfeuses tahitiennes et deux Françaises. Avec patience et opportunisme, Raipoe Chapelier a trouvé les solutions pour signer les meilleurs scores de la série et remporter le titre devant la Française Rose Clavez.



Le bodyboard était également au programme, comme à chaque étape des événements organisés par la FTS et, une fois encore, la discipline a offert des moments fabuleux. Avec toujours plus de compétiteurs en open et en juniors, les bodyboarders ont su dompter des vagues pas toujours adaptées, avec un talent omniprésent. En finale open, Vaihau Moasen est venu à bout du jeune junior David Tehina. Chez les juniors, c’est Tamahau Cronsteadt qui a pris la première place de cette finale où figurait… David Tehina. Deux beaux parcours pour le jeune bodyboarder, licencié du club organisateur, le Tuamotu Island Surf Club.







Rédigé par Manu Rodor le Lundi 23 Février 2026 à 15:34 | Lu 203 fois



