Des drones pour traquer les comportements dangereux sur les routes

Tahiti, le 23 mai 2025 – Face à une forte persistance des comportements dangereux sur les routes polynésiennes, la gendarmerie fait appel à un pilote de drones pour traquer les comportements dangereux depuis les airs. Une opération lancée ce jeudi à Punaauia, au rond-point de la mairie.





Avec déjà 15 morts sur les routes depuis le début de l'année dont 10 étaient des 2 roues, les contrôles s'intensifient encore davantage. Des accidents où l'alcool ou les stupéfiants sont en cause mais aussi à cause de "comportements déviants de certains conducteurs" comme l'inattention au volant, les excès de vitesse ou les dépassements dangereux qui peuvent conduire à des collisions frontales. Dans un communiqué, le haut-commissariat précise avoir constaté une "hausse de + 230% d'infractions liées à une conduite supérieure à 40 km/h par rapport à la vitesse règlementaire", et une augmentation de "+ 34,5%" de celles liées à une" conduite sous stupéfiants (paka et ice".



C'est ainsi que la gendarmerie nationale a décidé de s'équiper en faisant appel à un pilote de drones pour repérer ces infractions routières depuis les airs. Ce jeudi, à Punaauia, le haut-commissaire était à Punaauia, au rond-point de Vaipoopoo, avec les militaires de la brigade motorisée de Faa'a, l'officier adjoint de la sécurité mobile et le pilote de drone qui étaient en liaison pour procéder à l'interception des contrevenants observés. Une opération nommée "comportements routiers dangereux" lancée pour la première fois en Polynésie et qui s'inscrit pleinement dans les objectifs affichés du plan de sécurité du quotidien. "Une évaluation sera faite à l'issue pour envisager une montée en puissance de ce type de contrôles qui a vocation à être également déclinée en zone police" (Papeete et Pirae), conclut le communiqué.