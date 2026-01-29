Des candidatures pour les bourses Australia Awards 2027 sont ouvertes

TAHITI, le 18 février 2026 - Le gouvernement d’Australie continue les prestigieuses bourses Australia Awards en Polynésie française. Ces bourses internationales sont décernées par le gouvernement australien à la prochaine génération de leaders mondiaux.
Les candidatures pour une rentrée en 2027 sont désormais ouvertes. Les bourses couvrent une période d’au maximum 12 mois et concernent des formations de Graduate Diploma (équivalant à un niveau bac+4) ou de master. Les diplômes sont délivrés en langue anglaise et reconnus internationalement. Les candidats retenus verront l’ensemble de leurs dépenses couvertes (frais de scolarité, dépenses de la vie quotidienne, indemnité de voyage). Les bourses couvrent une grande variété de domaines prioritaires, notamment la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. Les candidatures sont désormais ouvertes et seront reçues jusqu’au 30 avril 2026 (heure australienne – soit le 29 avril à 12 heures, heure locale).
Pour plus d'informations : www.papeete.consulate.gov.au / +689 40 57 69 00 / [email protected] / page Facebook : L’Australie en Polynésie Française
Les candidatures pour une rentrée en 2027 sont désormais ouvertes. Les bourses couvrent une période d’au maximum 12 mois et concernent des formations de Graduate Diploma (équivalant à un niveau bac+4) ou de master. Les diplômes sont délivrés en langue anglaise et reconnus internationalement. Les candidats retenus verront l’ensemble de leurs dépenses couvertes (frais de scolarité, dépenses de la vie quotidienne, indemnité de voyage). Les bourses couvrent une grande variété de domaines prioritaires, notamment la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. Les candidatures sont désormais ouvertes et seront reçues jusqu’au 30 avril 2026 (heure australienne – soit le 29 avril à 12 heures, heure locale).
Pour plus d'informations : www.papeete.consulate.gov.au / +689 40 57 69 00 / [email protected] / page Facebook : L’Australie en Polynésie Française