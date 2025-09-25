

Des ateliers santé à Taravao

Tahiti, le 19 octobre 2025 - La Direction de la santé annonce l’ouverture des inscriptions pour la nouvelle session de décembre 2025 des ateliers santé pour l’obésité, le programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) gratuit destiné aux personnes en situation d’obésité, âgées de 16 ans et plus, résidant dans les alentours de la Presqu’île.



Lancés en 2023 à Taravao, les ateliers santé pour l’obésité offrent un accompagnement individualisé encadré par une équipe pluridisciplinaire composée d’une infirmière coordinatrice, d’une diététicienne, d’un éducateur sportif spécialisé en activité physique adaptée et d’une psychologue.



Ce programme vise à aider les participants à adopter de nouvelles habitudes de vie favorables à leur santé, en leur fournissant les outils nécessaires pour devenir acteurs de leur bien-être.



Ce parcours, qui s’étale sur six mois, commence par un bilan individuel réalisé à l’hôpital de Taravao. Ensuite, des ateliers variés en groupe ou des suivis individuels ponctuent ce programme au fil des semaines et des mois : cinq ateliers pédagogiques sur la santé avec l’infirmière (comprendre l’obésité, comment y faire face, quels petits changements apporter dans son quotidien pour améliorer sa santé), trois ateliers avec la diététicienne sur l’alimentation, avec une mise en pratique en cuisine, deux séances d’activité physique adaptée par semaine avec l’éducateur sportif et un atelier par mois avec la psychologue : art thérapie, gestion des émotions et groupe de parole.



Pour les participants, le programme est totalement gratuit, il est intégralement pris en charge par la Direction de la santé.



Selon les résultats du programme de la première année, 69 % des participants ont témoigné d’une meilleure connaissance de leur santé et 88 % ont modifié au moins une habitude quotidienne pour se tourner vers une nouvelle habitude plus bénéfique à leur santé.



Les inscriptions pour la prochaine session sont ouvertes jusqu’au 31 octobre pour débuter l’accompagnement en décembre. Pour participer, il est nécessaire de consulter son médecin qui fournira une prescription médicale.



Avec cette ordonnance, les candidats peuvent s’inscrire en envoyant un mail à [email protected] ou en appelant le 87 07 11 22 pour plus d’informations.



Dimanche 19 Octobre 2025 à 17:31




