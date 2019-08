Des artistes métropolitains "référence" pour la Tahiti 80’s Party

PAPEETE, le 27 août 2019 - ArtNow Events et Léo Marais co-produisent une soirée dédiée aux années 1980. Pour l’occasion les groupes Double Je et Cover Power ont fait le déplacement de métropole. Les organisateurs promettent, avec ces "références", une nuit "exceptionnelle".



Le 7 septembre prochain, une soirée sera organisée sur le thème des années 1980. Elle est co-produite par ArtNows Events et Léo Marais.



Les années 1980 ont pris la suite des années disco, plutôt inscrites dans les années 1970. Ce sont des années " où tout était possible en matière de musique ". Les années 80 sont d’ailleurs, pour Léo Marais, " la dernière période où l’on a vraiment créé en musique. C’était la crise, les gens avaient besoin d’insouciance. Après, mis à part le rap, on a surtout trouvé l’homme et la machine, les Djs ".



C’était la grande époque du synthétiseur et des mélodies. " En général, les mélodies étaient très simples, mais reprises par tout le monde. Aujourd’hui encore on les entend partout et tout le monde les connaît ! "



En métropole les soirées dédiées aux années 1980 affichent complet. Elles connaissent un grand succès. " C’est d’ailleurs compliqué de faire venir des stars de ces années-là ", rapporte Léo Marais qui avait espéré avoir Jean-Luc Lahaye comme parrain de son événement. Il se réjouit d’avoir tout de même pu programmer Double Je et Cover Power. " Ce sont des références ! "



Double Je sillonne le sud-ouest de la France, il enchaînera les tubes des vedettes françaises de l’époque : Lio, Jeanne Mas, Jean-Pierre Madere, Desireless, François Feldman. " Ils assureront la première partie au cours de laquelle on vous promet une surprise", annonce Léo Marais. "Une jeune chanteuse polynésienne interprétera un titre d’Elsa. "



Suivra une prestation de Cover Power, un groupe qui assure des dates dans le grand ouest de la France. " Avec eux, on passera aux internationaux, aux grands groupes comme Police, Kool and the Gang, Queen, on aura du Boney M, Michael Jackson… " La soirée se fera donc en deux temps.



La décennie a marqué la musique mais aussi la mode. Aussi un dress code est affiché : "look années 80". " Côté couleurs, on préférait le fluo, les chaînes qui brillent, les Converse, les Stan Smith, les paillettes… Tout ce qui est clinquant ", précise Léo Marais.