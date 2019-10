Des Tahitiens sur les traces de Tupaia

PAPEETE, le 2 octobre 2019 - Une délégation tahitienne menée par Edouard Fritch, président du Pays, participera à partir de samedi en Nouvelle-Zélande aux cérémonies du 250e anniversaire des premiers contacts entre Maori et Européen. Plusieurs événements rendant notamment hommage à Tupaia seront organisés au jusqu'en décembre au Pays du long nuage blanc.



Le 8 octobre 1769, le capitaine anglais James Cook guidé par le légendaire Tupaia, un ‘arioi originaire de Raiatea, jetait l'ancre à l'extrémité nord de la Poverty Bay, située au Nord-Est de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Cet événement marque ainsi le premier contact entre Maori et Européen.



Pour célébrer le 250e anniversaire de cette arrivée, plusieurs événements, qui mettront à l'honneur les techniques de navigations européennes et polynésiennes, seront organisés à partir de samedi. Une délégation tahitienne, composée de plus de 300 personnes, et menée notamment par Edouard Fritch, président du Pays, se rendra sur place pour participer aux différentes manifestations.



21 élèves de l'école Punavai de Punaauia feront également le déplacement. Ces écoliers présenteront notamment un spectacle composé de ‘ōrero, de danses, d’un tārava, d’un haka marquisien et d’un pe’i, la danse traditionnelle de l'archipel des Gambier. Cette prestation sera, pour eux, l’occasion d’un premier contact avec les élèves des classes néo-zélandaises qui les accueilleront pour un échange culturel dans les villes de Gisborne, Uawa et Tokomaru.



"Comme Tupaia avant eux, ces jeunes élèves de Punavai s’apprêtent à quitter leurs parents et leur fenua pour traverser le Pacifique à la découverte des Maori et de leurs coutumes. Comme Tupaia, ils ont envie de transmettre leur identité Polynésienne, mais aussi les croyances et les pratiques qui y sont associées", indique un communiqué de la mairie de Punaauia.