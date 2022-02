Des QR code erronés à mettre à jour

Tahiti, le 6 février 2022 - La plateforme Covid-19 a indiqué ce week-end qu'à la suite d'un incident technique des QR code erronés avaient été générés pour des personnes vaccinés entre les 25 et 31 janvier dernier.



La plateforme Covid-19 du Pays indique depuis vendredi que certains QR code qu'à la suite d'un incident technique, les certificats de vaccination sous format de QR code des personnes ayant reçu une dose entre le 25 et le 31 janvier 2022 "et" ayant téléchargé leur certificat de vaccination automatique sur le site https://mes-docs.gov.pf comportent un QR code erroné. Un nouveau certificat valide a été mis à jour sur le même site en question. Les personnes concernées peuvent donc retourner télécharger leur nouveau certificat sous format QR code en se connectant à https://mes-docs.

