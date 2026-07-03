

Dernière ligne droite pour les candidates à Miss Dragon

Tahiti, le 26 juillet 2026 - Elles sont six et ont commencé leur préparation, mais leur visage vient tout juste d’être dévoilé. Elles se sont officiellement présentées samedi après-midi, en présence du comité Miss Dragon et de leurs famille et amis.



Le comité Miss Dragon a présenté samedi matin les candidates à l’élection 2026 du concours de beauté. Placé cette année sous le thème de “La nuit d’automne enchantée”, ce concours lancé dans les années 1970 se prépare tout au long de l’année. Depuis le mois de mai, les candidates participent à des ateliers et journées de cohésion, elles préparent leur passage devant les neuf membres du jury (19 septembre) ainsi que la soirée d’élection (26 septembre).



L’année 2025 a été marquée par une nouvelle visibilité à l’internationale des miss et dauphines. Haurani Chan, tenante du titre, a participé à Miss China Global Pageant. Une première pour la Polynésie française ! Élue miss people China, elle été classée parmi les six finalistes.



Jade Laufatte, 1ère dauphine 2025, s’apprête, elle à passer le flambeau. Elle encourage les candidates 2026 à donner le meilleur d’elle-même et à profiter de l’aventure. “Cette élection m’a beaucoup apporté en termes de maturité et de confiance en moi. C’est ce que j’étais venu et chercher et que j’ai trouvé.” Elle conseille aux prétendantes de “croire en elles”, “de donner le meilleur” et de “montrer leurs valeurs et les belles personnes qu’elles sont”.

Je me suis présentée car…

N°1 : Raihani Lou, 22 ans, 1m60, singe de bois, étudiante en LEA



“…c’est une opportunité de découvrir plus amplement la culture chinoise. C’est une expérience unique de participer à ce concours. Et puis c’était un rêve d’enfance. C’est un univers que je ne connais pas et que je veux découvrir. Cette participation bouleverse mon quotidien, et pour l’instant, j’adore !”



N°2 : Luciana Tseng Fa, 22 ans, 1m65, singe de bois, vendeuse en boutique



“…je veux me dépasser, gagner encore plus confiance en moi, montrer de quoi je suis capable.”

N°3 : Jessica Mou, 31 ans, 1m65, cochon de bois, psychomotricienne



“…je veux porter fièrement mes valeurs avec sincérité et rencontrer de nouvelles personnes. J’espère vivre une aventure ludique.”

N°4 : Aery Fauvette, 22 ans, 1m61, singe de bois, étudiante en communication



“…je veux sortir de ma zone de confort et soutenir une image de la femme. J’aimerais partager tout cela grâce à cet événement, soutenir des causes et des valeurs.”

N° 5 : Heinatea Buluc, 19 ans, 1m68, chien de feu



“…je veux me rattacher à mes racines chinoises, sortir de ma zone et confiance et avoir plus confiance en soi. C’est pour me prouver ce dont je suis capable et rendre fiers mes grands-parents.”

N°6 : Laurence Wan, 31 ans, 1m70, rat de feu, Gérante de boutique



“…je suis complexée par mes traits asiatiques et je voudrais transformer ce complexe et force. Je tiens aussi à partager mes traditions et ma culture qui me sont chères.”

Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 26 Juillet 2026 à 18:19 | Lu 650 fois



