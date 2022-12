Dernière ligne droite du Hura Tapairu

Tahiti, le 2 décembre 2022 - Le Hura Tapairu s’est achevé vendredi soir, avec les quatre derniers groupes qui ont foulé la scène du grand théâtre de la Maison de la culture. La remise des prix a eu lieu en fin de soirée.



La dernière soirée de compétition du Hura Tapairu s’est déroulée vendredi soir, avec la présentation des quatre derniers groupes sur la scène du grand théâtre de la Maison de la culture. Les lauréats ont été annoncé en fin de soirée, en catégories mehura, tapairu, ‘ote’a apipiti, aparima apipiti et pahu nui.



Te mana o vaiahu Cette dernière soirée a été inaugurée par la troupe Te Mana o Vaiahu, qui a interprété un mehura et aparima ‘apipiti sur le thème du tatouage sur le corps - te tino. Les danseuses tatouées ont marqué leurs traces sur la scène en décrivant la signification du tatouage, utilisé pour symboliser son histoire et tous les moments importants qui la constituent.





Toa mataroa Le second groupe à se présenter est Toa Mataroa, concourant en catégorie mehura sur le thème de Papa ce message est pour toi - Papa, no ‘oe teie parau. Ce groupe, exclusivement composé de danseurs, a proposé un spectacle autour d’un élément essentiel : une lettre à destination de leurs aînés.



Onaika hine La troupe Onaika Hine est ensuite entrée en scène pour participer en catégories mehura et ‘aparima ‘apipiti. Leur thème aborde le sujet de l’essence féminine - te hiro’a vahine. Ornées de fleurs, les danseuses ont brillé sur la scène pour faire revivre l’essence de la Vahine, sous ses diverses facettes : “conseillère, soutenante et vaillante”. Leur spectacle s’est terminé sur un duo de reines - arii vahine.



Tahiti ora C’est la troupe de Tahiti Ora qui a fermé la compétition avec un mehura sur le thème de l’amour interdit - te here tapu. La troupe de Tahiti Ora est réputée pour ses chorégraphies propres et dynamiques.



Rédigé par Meleana CHE FAT le Dimanche 4 Décembre 2022 à 13:05 | Lu 157 fois