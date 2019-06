Dernière ligne droite avant le bac : nos conseils pour être prêt

À la veille des épreuves, rien ne sert de passer toute la nuit à relire vos cours. La durée d'une nuit réparatrice pour un adolescent est de huit à dix heures. Avec le stress, il est possible que vous ayez du mal à trouver le sommeil, conservez donc un rythme régulier.

Pour mettre toutes les chances de votre côté pour vous endormir sans trop de difficultés, arrêtez tablettes, smartphones et autres stimuli visuels au moins une demi-heure avant l'heure du coucher (Si, si faites un effort). De même, évitez les excitants comme le café, les boissons énergisantes ou les médicaments à base de caféine.

Pour bien vous endormir, n'hésitez pas à faire du sport pour vous vider la tête mais aussi pour bénéficier des endorphines que votre corps dégage lors d'un intense effort physique.



Pour être efficace pendant cette semaine d’examen et avoir un cerveau en forme, faites attention à votre alimentation. S'il n'existe pas d'aliment miracle, privilégiez les aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras, les sources de magnésium, comme le chocolat noir (à 70% de cacao minimum), ou encore les féculents (pâtes complètes, riz, flocons d'avoine…) qui vous permettront d'avoir de l'énergie toute la journée.



Et si vous avez un petit creux en pleine étude de la carte de la mondialisation, mangez des fruits riches en vitamines C. Dernière astuce qui vaut également pour tout le reste de l'année, pensez à vous hydrater.