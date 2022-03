Dernière escale des Miss Marquises à Hiva Oa

Hiva Oa le 27 mars 2022 - Après Nuku Hiva et Ua Pou, les candidates à l'élection de Miss Marquises sont arrivées à Hiva Oa vendredi matin à bord du Aranui et ont été accueillies par la tāvana Joëlle Frébault. Elles ont participé à un tāmūrē marathon et visité les différents ateliers d'artisanat proposés par les artisans de l'île.



Pour la dernière étape de leur tournée sur l'archipel, les candidates à l'élection de Miss Marquises 2022 avaient rendez-vous vendredi avec la population de Hiva Oa et les touristes, au Tohua Pepeu de Atuona afin d'assister à une après-midi de festivités.



De nombreux stands étaient proposés. Les visiteurs pouvaient admirer les sculptures, pāreu, tīfaifai, déguster du miel des Marquises –très apprécié des connaisseurs– ou encore du chocolat produit avec des cabosses de cacao cultivées sur l'île. De nombreux ateliers de confection de couronnes de fleurs, de plats en palmes de cocotiers de colliers et bracelets en graines, de pochons en tissus ou de l'emblématique umuhei était également proposés.



Retour à Tahiti



Les cinq candidates n'ont pas manqué de visiter l'ensemble des stands et se sont longuement arrêtées à chacun d'eux. En milieu d'après-midi, un tāmūrē marathon a débuté accompagné de la musique de l'orchestre de Matatini Mou, meilleure danseuse au Heiva i Tahiti de 2019. Les danseuses de tous âges ont offert un beau spectacle aux habitants et aux touristes présents sur le Aranui qui, pour l'occasion, n'est reparti que très tôt samedi matin.



La tournée marquisienne est à présent terminée pour les candidates à Miss Marquises 2022. La prochaine échéance sera la soir de l'élection, le 9 avril, l'hôtel InterContinental de Tahiti.