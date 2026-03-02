

Dernier meeting pour les Oceania

Tahiti, le 23 mars 2026 - Samedi avait lieu, au stade de la Punaruu, le dernier rendez-vous pour les athlètes afin de réaliser des performances en vue d’une participation aux Oceania, qui se dérouleront à Darwin, en Australie, au mois de mai. Un rendez-vous donc incontournable pour participer à cette compétition internationale, mais aussi pour s’établir dans le ranking mis en place par la Fédération d’athlétisme de Polynésie française en vue des Jeux du Pacifique 2027.



L’athlétisme polynésien est, on le sait, un gros pourvoyeur de médailles lors des compétitions qui se déroulent en Océanie. Que ce soit aux Jeux du Pacifique, aux Mini-Jeux ou aux Oceania, nos athlètes performent face aux autres nations. Ils sont aussi très nombreux à vouloir y participer, mais malheureusement, seul un certain nombre pourra prendre part aux futures échéances. Pour définir les heureux élus, la Fédération d’athlétisme de Polynésie (FAPF) a mis en place cette année un ranking, un classement qui évalue les performances des athlètes en fonction de divers critères.



“En vue des Jeux, on a mis en place dès cette année un ranking qui va nous permettre de situer le niveau des athlètes. En athlétisme, nous avons une table de cotation et, quand tu fais une performance, tu as un nombre de points qui est attribué, ce qui te permet de comparer un saut, un lancer ou une course. Notre système de ranking s’appuie sur les points de performance pour pouvoir classer les athlètes entre eux, même s’ils ont des disciplines différentes”, explique Thierry Tonnelier, référent en fond et demi-fond.



Un système équitable qui va permettre aussi une classification par rapport aux niveaux de performance : “On a classifié les niveaux de performance en trois catégories : or, podium et finaliste. Cela va permettre aux vingt premiers du classement d’avoir une aide financière évolutive selon leur position, bien sûr. On l’a mis en place par rapport aux résultats des dernières éditions des Jeux du Pacifique. Ça permet de faire des projections et d’avoir un système qui a l’avantage d’être objectif”, précise le technicien.



Les vingt premiers du ranking bénéficieront donc d’une aide financière octroyée par la FAPF, qui leur permettra de participer aux Oceania. “Cette année, les résultats ont été retenus à ce week-end, car le déplacement principal sera les Oceania en Australie, au mois de mai, à Darwin plus précisément. Ces vingt athlètes pourront donc se déplacer à moindre coût sur cet événement, la fédération ne pouvant pas tout prendre en charge au vu du budget demandé. Mais certains d’entre eux ne viendront pas, soit parce que leur discipline n’est pas présente, soit en raison d’empêchements d’ordre scolaire ou professionnel. Par exemple, Damien Troquenet et Louise Grosgogeat, nos champions du semi-marathon, ne seront pas là, car il n’y a pas de fond aux Oceania. Ils participeront donc à la Gold Coast, en Australie, début juillet, aux championnats océaniens de semi-marathon grâce à leur enveloppe.”



De belles performances pour les athlètes



C’est donc samedi, au stade de la Punaruu, que les dernières performances pouvaient encore faire bouger un classement qui a débuté en mars 2025. Tous les champions étaient présents pour tenter de performer, conforter leur place ou carrément intégrer le ranking. Seuls Jacques Temarii et Hailey Gilroy étaient encore en Nouvelle-Zélande pour participer aux championnats des épreuves combinées. Après avoir performé aux championnats de Polynésie, qui se déroulaient aussi en Nouvelle-Zélande, nos deux jeunes espoirs ont enchaîné. Et notre décathlonien a encore une fois montré tout son potentiel, puisqu’il bat le record de Polynésie U20 du décathlon (6 161 points) et égalise celui de la perche dans la même catégorie.



Sur la piste de la Punaruu, d’autres records sont tombés, preuve que nos athlètes sont en pleine forme et bien entrés dans leurs objectifs de qualification pour les Jeux. Sur 100 mètres haies, Tess Hayat (14’’ 05) réalise la troisième meilleure performance de tous les temps en Polynésie sur cette distance. De même pour Louise Grosgogeat sur le 1 500 mètres (4’ 47’’ 02) et Félicie Covillon sur 3 000 mètres steeple (9’ 51’’ 60). Des performances XXL pour des athlètes qui confirment, d’épreuve en épreuve, que l’on pourra compter sur eux.



En très grande forme aussi en ce début d’année, la médaillée d’or du 3 000 mètres steeple aux derniers Jeux du Pacifique, Amandine Matera, frôle son record personnel en bouclant l’épreuve en 11’ 16’’ 73.



Chez les plus jeunes aussi, on tutoie les sommets. En triathlon (épreuves combinées de saut en hauteur, javelot et 50 m haies), Rarahu Champs réalise une très belle performance en battant le record de Polynésie en U14 avec 120 points.



“On voit vraiment que les athlètes ont basculé en mode préparation des Jeux et ça fait plaisir”, conclut Thierry Tonnelier. De bon augure pour la suite.













Rédigé par Manu Rodor le Lundi 23 Mars 2026 à 14:32 | Lu 181 fois



