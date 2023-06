Dérive sectaire à Moorea : trois personnes en garde à vue

Tahiti, le 22 juin 2023 – Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour abus de faiblesse en bande organisée, les enquêteurs de la brigade de recherches de Faa'a ont procédé mardi au placement en garde à vue d'un homme – le “corbeau de Moorea”, Georges Pater – et de deux femmes. Les individus, soupçonnés d'avoir manipulé deux jeunes femmes et d'en avoir abusé, devraient être déférés vendredi matin.



Les gendarmes de la brigade de recherches de Faa'a ainsi que de la section de recherches et du groupement interrégional ministériel (GIR) ont interpellé, mardi à Moorea, un homme de 39 ans ainsi que deux femmes. Ces arrestations interviennent dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en 2022 pour des faits d'abus de faiblesse en bande organisée suite à un signalement émis auprès du parquet de Papeete par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).



Selon nos informations, l'homme interpellé n'est autre que Georges Pater, un individu qui s'était notamment illustré en 2006 lorsqu'il avait rédigé une lettre d'aveux antidatée signée Vetea Cadousteau dans le cadre de l'affaire de la disparition du journaliste, Jean-Pascal Couraud. La lettre avait été retrouvée lors d'une perquisition opérée chez Gaston Flosse en 2008. Un an plus tard, Georges Pater avait reconnu qu'il s'agissait d'un faux destiné, selon lui, à “négocier” un emploi avec l'ancien président du Pays. Rebelote en 2013 lorsque Georges Pater avait dénoncé un prétendu réseau pédophile à Moorea. Une dénonciation calomnieuse pour laquelle il avait été condamné en appel, le 31 octobre 2013, à un an de prison avec sursis.



En garde à vue depuis quatre jours, Georges Pater est cette fois soupçonné d'avoir manipulé deux jeunes femmes et d'en avoir abusé en faisant usage de l'emprise qu'il exerçait sur elles. Des faits d'“abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne par membre d'un groupement exploitant la sujétion psychologique ou physique des participants” passibles de sept ans de prison ferme. Il devrait être déféré devant le procureur de la république vendredi matin en vue d'une ouverture d'information. Notons par ailleurs que sept millions de Fcfp en petites coupures ont été saisis par les enquêteurs lors de la perquisition menée à son domicile.