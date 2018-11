Depuis le début de l'année le fenua a accueilli 160 600 touristes

Depuis le début de l'année 2018 la Polynésie française a accueilli 160 600 touristes. L'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a dévoilé vendredi dernier les chiffres de la fréquentation touristique au fenua pour le mois de septembre.Ainsi selon les chiffres de l'établissement, la fréquentation touristique de nos îles progresse de 6,9 % par rapport à septembre 2017. La fréquentation dans l’hébergement terrestre augmente de 8,9 %, mais recule de 2,8 % dans l’hébergement flottant.L’Amérique du Nord, et la France sont les principaux marchés présents en Polynésie française ce mois-ci, et représentent 54,3 % des effectifs. La clientèle française confirme les bons résultats observés depuis le début de l’année et atteint les 37 000 touristes sur les trois premiers trimestres pour la première fois depuis 2001. Le nombre de nuitées touristiques progresse plus vite que la fréquentation touristique (+11,6 %) avec la hausse du nombre de nuitées terrestres payantes (+13 %) qui contribue pour 8,6 points à l’évolution globale.D'autre part, la fréquentation hôtelière en Polynésie française progresse de 2,3 % par rapport à septembre 2017. Les nuitées vendues à la clientèle métropolitaine (+17 %) et européenne (+11 %) en particulier, progressent fortement ; les contributions respectives à la hausse globale pour ces deux marchés sont de 4,2 points et 2 points.Les indicateurs de gestion suivent la hausse de fréquentation. Le coefficient moyen de remplissage (CMR) s’établit à 77,7 % en hausse de 3 points. Le revenu moyen par chambre louée (RMC) se situe à 43 451 francs, et le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) à 33 781 francs. Ils progressent respectivement de 7 % et 11 %. En cumul, depuis le début de l’année, le coefficient moyen de remplissage (CMR) s’établit à 66,4 %, en baisse de 2,8 points par rapport à la même période de 2017.