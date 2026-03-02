

Départ de feu signalé à bord d’un navire de croisière au large de Moorea

Tahiti le 5 mars 2026? Le Haut-commissariat de la République en Polynésie française a été informé ce matin à 5h50 d’un départ de feu à bord d’un navire de croisière transportant 2 866 personnes, alors que celui-ci naviguait à environ une heure au large de Moorea.



L’équipe de gestion d’intervention (JRCC Tahiti) et l’équipe de gestion de crise (EGC) ont été mobilisées suite à l’activation du dispositif ORSEC maritime. Le poste de commandement du Haut-Commissariat a été activé sous l’autorité du Haut-commissaire de la République pour organiser les interventions en lien avec l’équipage et coordonner l’ensemble des opérations.



Afin de procéder à toutes les vérifications utiles pour assurer la sécurité du navire, des passagers et de l’équipage, l’hélicoptère Dauphin a été mobilisé afin de projeter à bord une équipe d’évaluation et d’intervention composée de quatre personnels.



Cette reconnaissance a permis de lever le doute en matière d’incendie, en confirmant grâce à une caméra thermique qu’il ne restait aucun point chaud sur le navire, de confirmer que tous les passagers et membres d’équipage sont indemnes et en sécurité et de confirmer que le navire est en capacité de poursuivre sa navigation jusqu’au port de Papeete en toute sécurité.



L’incident est donc clôturé. Les services repassent en mode veille classique.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 5 Mars 2026 à 10:02 | Lu 2598 fois



