Délibéré le 6 juin dans l'affaire Pageau en appel

PAPEETE, le 15 mai 2019 - Au terme de trois jours d'audience devant la cour d'appel de Papeete, le procès de l'une des plus vastes affaire d'escroquerie à la défiscalisation, dite l'affaire "Pageau" s'est achevé ce mercredi matin. Le délibéré sera rendu le 6 juin prochain.



En première instance, le "cerveau" présumé de cette affaire, Thierry Pageau, avait été condamné par le tribunal correctionnel à six ans de prison ferme, 100 millions de francs d'amende et une interdiction définitive de gérer. Soit une peine plus lourde que les réquisitions du procureur de la République à l'issue des trois jours de procès.



Clarenntz Vernaudon avait, quant à lui, été condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et une mise à l'épreuve pendant trois ans. Il a également écopé d'une privation de ses droits civiques et civils pendant cinq ans et l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans.



L’apporteur d’affaires, Albert Poirson avait été condamné par le tribunal correctionnel à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis.