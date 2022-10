Dégâts de la tempête Fiona: les Guadeloupéens pourraient avoir "de l'eau à Noël"

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 13/10/2022 - Des dizaines de milliers de Guadeloupéens pourraient retrouver un service d'eau potable "dès la mi-décembre", a indiqué la Région Guadeloupe, lors de la visite d'un chantier mercredi, près d'un mois après le passage de la tempête Fiona.



Depuis que la tempête tropicale a provoqué d'importants dégâts, dans la nuit du 16 au 17 septembre, le plus gros chantier se trouve à Capesterre-Belle-eau (sud de Basse-Terre) où une importante canalisation a été emportée par une crue. Près de 40% des clients du syndicat mixte de gestion des eaux et de l'assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) qui dépendent de cette canalisation sont privés d'eau, notamment sur l'île de la Grande-Terre.



Le chantier est évalué à plus d'1,8 million d'euros, porté par les fonds européens et la Région, mais "la solidarité a joué", a expliqué Ary Chalus, le président de la Région Guadeloupe, rappelant les prêts de matériel, tiré du stock stratégique du Département.



Une canalisation "un peu artisanale", selon les entreprises chargées de la réparation, est en cours d'installation pour parer au plus pressé et rendre un peu d'eau aux habitants pour un mois et demi, avant qu'une solution plus durable ne soit installée et mise en service à la mi-décembre. "Il y aura de l'eau à Noël", s'est réjoui Jean-Louis Francisque, président du SMGEAG.



"Après les travaux d'urgence pour lesquels les fonds de secours sont mobilisés, il faut construire l'avenir et travailler à une gouvernance concertée de l'eau" autour de la problématique globale en Guadeloupe, a annoncé Joël Mathurin, directeur de cabinet du ministre délégué aux Outre-mer.



Il est venu en Guadeloupe constater l'avancée des chantiers, dévoilant à demi-mot une intervention future de l'Etat dans la gestion du SMGEAG à plusieurs niveaux.



Car, a rappelé M. Mathurin, en Guadeloupe, le retour à l'eau courante signifie souvent le retour aux "tours d'eau solidaires", qui consistent à couper l'eau d'un quartier pour alimenter un autre sur des plages horaires définies, des faits "inacceptables pour la population".



En plus des travaux d'urgence sur le poste eau, les infrastructures (routes, ponts) endommagées par la tempête nécessitent de lourds travaux dont certains ont déjà commencé. "D'après le diagnostic de mes services, on est déjà à 37 millions (d'euros) de réparations", a indiqué Ary Chalus.