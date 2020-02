Défilé de stars à To’atā

TAHITI, le 24 février 2020 - SA Productions fait venir trois chanteurs de poids. Gims revient en avril, Marc Lavoine en mai et, en septembre Jean-Louis Aubert avec son nouvel album "Refuge". Un riche programme pour To’atā.



Gims a déjà fait une scène remarquée à Papeete. En 2015, il avait assuré son premier concert dans le Pacifique devant un parterre de fans fidèles se présentant alors sous le pseudo Maître Gims.



Le changement de nom a eu lieu il a un an, en janvier 2019, à sa demande car il supportait de moins en moins que le terme de "maître" soit pris par certains au premier degré. Sur son compte Instagram, il écrivait : " J’veux plus qu’on m’appelle ‘Maître Gims’. GIMS suffit largement… merci ".



Gims, alias Meugiwarano, Le Fléau, est membre du groupe de rap Sexion d’Assaut. Chanteur, compositeur et interprète, il a démarré sa carrière solo avec l’album Subliminal, qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Il sera au rendez-vous le 18 avril à To’atā dans le cadre de sa tournée Fuego Tour.



Suivra sur cette même scène Marc Lavoine. Il fera sa première apparition en Polynésie. Il a décidé d’intégrer Tahiti et Nouméa dans le cadre de sa nouvelle tournée. Il présentera son nouvel album Je reviens vers toi.



Auteur, compositeur, interprète, mais aussi acteur, il a débuté sa carrière en 1984 avec la sortie d’un premier album.



En plus du très fameux Elle a les yeux revolver, il a chanté des tubes comme "Pour une biguine avec toi", Qu’est-ce que t’es belle avec Catherine Ringer, Toi mon amour en duo avec Clara Mucciani, Tout oublier ou encore Je ne veux qu’elle avec Claire Keim.



Aujourd’hui, il est également connu pour ses apparitions dans l’émission télévisée The Voice (9e saison). Il sera à To’ata le 15 mai prochain.



Enfin, Jean-Louis Aubert prendra le relai le 19 septembre. Auteur, compositeur, interprète, guitariste et producteur, Jean Louis Aubert est un artiste de musique rock. Il a plus de 30 ans de carrière.



Il a été le leader du groupe Téléphone, poursuivant une carrière solo à succès depuis la séparation du groupe en 1986. De nombreux tubes se sont enchaînés comme Juste une illusion à Bien sûr en passant par Sur la route ou encore Puisses-tu.



Jean-Louis Aubert arrive cette année à Tahiti, accompagné de ses musiciens, avec Refuge, son 9e album paru le 15 novembre 2019. C’est la deuxième fois que l’artiste chantera à Tahiti, la première était en 1983 avec son groupe Téléphone.